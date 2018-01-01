Уроженка Ида-Вирумаа Татьяна Маннима едет на Олимпийские игры

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Как сообщает rus.err.ee, эстонский олимпийский комитет утвердил 26 января состав участников зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Делегация состоит из 47 человек. Среди них 22 спортсмена, в том числе, и уроженка Кивиыли 38-летняя лыжница Татьяна Маннима.

ЭОК утвердил сегодня состав эстонской делегации на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. В утвержденный состав олимпийской сборной войдут 22 спортсмена, представляющих шесть дисциплин, а также 25 члена технического персонала.

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