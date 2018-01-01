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СпортПавел Боровков: «Наша цель состоит в том, чтобы вы с каждым днём нравились себе все больше»

Дата публикации: Сегодня, 12:29 Просмотрено: 760

Когда идёшь на встречу с директором фитнес-клуба, который называется Kobra Ladies Fitness и позиционирует себя как «женский», ожидаешь увидеть даму средних лет, сосредоточенную на бизнесе. Но нет, меня встречает Павел Боровков, известный в Нарве и за её пределами тренер, который на протяжении вот уже десятка лет каждый день помогает людям становиться здоровее и красивее.

 

Павел Боровков: «Наша цель состоит в том, чтобы вы с каждым днём нравились себе все больше»

Павел Боровков, тренер и директор Kobra Ladies Fitness с девушками группы Cross-Trening после утреннего занятия. Фото: Софья Бобаренко

 

Наша справка:

Павел Боровков: «Наша цель состоит в том, чтобы вы с каждым днём нравились себе все больше»


В 2014 году Павел привел нарвскую команду к победе в телевизионном проекте ПБК «Взвешенные и счастливые: Размер имеет значение».


- Почему возникла идея открыть фитнес-клуб в таком необычном формате - «только для женщин»? - спрашиваю я у Павла.
- Здесь всё довольно просто. Для того, чтобы оказывать качественные услуги, необходимо сегментировать рынок. Невозможно создать идеальные условия для всех в рамках одного зала. Залы классического фитнеса высокого уровня у нас в городе есть, мы же решили обратить внимание на женщин, поскольку именно они составляют большинство клиентов в фитнес-клубах. Также мы поставили перед собой задачу дать возможность заниматься в клубе дамам среднего и пожилого возраста. Многие из них тоже хотят «привести себя в порядок», но стесняются заниматься в общих группах, - поясняет Павел Боровков.

Kobra Fitness предлагает удобную форму занятий для тех, кто ещё не определился, каким видом фитнеса ему хочется заниматься. Можно купить абонемент и попробовать свои силы в каждой из имеющихся в клубе групп. Выбор занятий, действительно, широк: есть и силовые тренировки, такие как HIIT (интенсивные тренировки для развития общей выносливости, работоспособности и силы) или кросс-тренинг, есть занятия по самообороне, модное танцевальное направление Zumba, тренировки на растяжку (йога, Stretching) и многие другие. Отдельно предлагаются занятия для возрастной категории 45+, такие как Metabolic training и Face&Body Lifting. Несмотря на то, что зал заявлен как «женский», в нем представлен и серьёзный гантельный ряд (до 40 кг), штанги для «жима лёжа», современные кардиотренажёры.

«Успеваю позаниматься до работы»

- Человек всегда ищет место, где ему будет удобно, вот мы и постарались создать максимально комфортные условия для наших клиенток, - говорит Павел Боровков. И женщины, приходящие на занятия, подтверждают его слова. Ольга, мама двух детей (3,5 и 8 лет) с момента открытия клуба приходит на занятия пилатесом и йогой практически каждый день.

- Очень удобно, что клуб работает с самого утра, я отвожу детей в садик и школу, а потом еду сюда - успеваю до начала работы позаниматься. Энергии утром больше, чем вечером. «Кобра» - первый фитнес-клуб, который я начала посещать и сразу обнаружила, что он мне подходит, - говорит Ольга и добавляет, что решила начать ходить именно в этот клуб, так как он удобно расположен (недалеко от дома), а ещё ей очень понравилось название.

Клуб работает с 7 утра до 10 часов вечера, каждый день помимо занятий в тренажёрном зале клиенты могут посещать различные тренировки, правда, для этого желательно предварительно записаться на занятие.

 

Павел Боровков: «Наша цель состоит в том, чтобы вы с каждым днём нравились себе все больше»

«Вечером здесь просто аншлаг»

Инна начала заниматься фитнесом лет пять назад после того, как бросила курить и стала набирать вес. Она имеет опыт занятий в разных клубах, но в итоге выбрала именно Kobra Fitness:

- Здесь тренажёры очень хорошие, более современные, с обдувом. На них удобнее заниматься, чем просто с гантелями. По моему мнению, такие занятия для женщин полезнее. Ещё мне здесь нравится интерьер, а также перегородочки в раздевалке, которые позволяют чувствовать себя комфортно при переодевании, - делится Инна. Она предпочитает заниматься по утрам. «Вечером здесь просто аншлаг!», - утверждает клиентка.

Её слова подтверждаются тем, что в некоторых группах свободных мест уже нет.

- За время нашей работы (а официально мы открылись 2 января), мы уплотнили расписание, организовав дополнительные группы, так как желающих много. Не секрет, что привлекательность клуба зависит прежде всего от его тренеров. У нас работают как давно зарекомендовавшие себя профессионалы, так и молодые тренеры, которых мы будем «взращивать», - говорит директор клуба, который и сам является признанным тренером, и также проводит тренировки.

 

Павел Боровков: «Наша цель состоит в том, чтобы вы с каждым днём нравились себе все больше»

«Чувствуешь себя свободней»

Ольга и Светлана тоже с удовольствием приходят в клуб «Кобра». Они занимаются фитнесом уже много лет и могут оценить условия нового клуба по достоинству:

«Зал большой, вентиляция хорошая, новые тренажёры, каждый день работает сауна, - перечисляет Светлана плюсы, - Нравится, пожалуй, и то, что нет мужчин: так свободнее себя чувствуешь». Очень важно для нее, что в зале работает инструктор, который подскажет и поможет, если что-то делаешь не так.

- Когда меня раньше в других клубах поправляли посетители-мужчины или говорили, что я неправильно делаю какое-то упражнение, то это немного задевало, было даже неприятно. Когда так делает инструктор, работающий в зале – другое дело, это совершенно не смущает, - говорит Светлана. Ольга добавляет: «Если что, то и девочки помогают друг другу правильно выполнять упражнения».

 

Павел Боровков: «Наша цель состоит в том, чтобы вы с каждым днём нравились себе все больше»

Индивидуальный тренер важен в начале пути

Позитивные оценки женщин, с которыми мы беседуем в раздевалке, поддерживает еще одна дама, не захотевшая назвать свое имя: она в восторге от посещения фитнес-центра. Клиентка рассказывает, что держит себя в форме, регулярно ходит с палками. Раньше занималась в другом месте, но Kobra Fitness предлагает скидку для пенсионеров, поэтому она перешла сюда:

- Несмотря на то, что мне 72 года, никто меня не ограничивает, наоборот, предлагают: идите и пробуйте. Мне нравится здесь заниматься! Особенно хочу отметить тренера, который работает с клиентами персонально: грамотный, толковый, внимательный, и пользы от такого занятия очень много. Я прямо счастлива, что сюда пришла, - говорит она.

Действительно, соглашается Павел, индивидуальные занятия с тренером крайне важны, особенно тогда, когда человек только приступает к тренировкам:

- Например, если пришёл клиент, у которого есть проблемы со спиной, то неразумно приступать к тренировке ягодиц. Индивидуальные занятия стоят от 25 евро в час, поэтому многие берут несколько часов, в ходе которых тренер подбирает нагрузку и подходящие упражнения на тренажёрах, помогает с техникой, консультирует по вопросам питания. Задача тренера - направить человека на правильный путь, чтобы быстрее получить хороший результат, а не навредить здоровью.

Найти мотивацию и планомерно заниматься

Элина Лёвочкина, тренер по йоге и пилатесу, замечает, что на её занятия приходят женщины очень разного возраста, что не мешает им полноценно заниматься.

- Конечно, уровень подготовки у каждой свой, но не стоит бояться, что вы не справитесь с нагрузкой только потому, что вам уже далеко за 30. Иногда женщины в возрасте 40-50 лет имеют лучшую спортивную форму, чем молодые девушки: потому, что учились в школе тогда, когда дети и подростки занимались физкультурой, сдавая нормативы. У них есть закалка, которая, к сожалению, есть не у всех молодых, - утверждает она.

По словам Элины, она замечает, что люди стали меньше двигаться и гиподинамия весьма распространена. Поэтому, считает тренер, хорошо бы для каждого из нас найти позитивную мотивацию и планомерно заниматься.

- Если с каждым месяцем занятий человек становится сильней, приобретает уверенность и больше нравится себе, то он будет приходить к нам и впредь. В этом и состоит наша цель, - заключает Павел Боровков.

Софья БОБОРЕНКО

Павел Боровков: «Наша цель состоит в том, чтобы вы с каждым днём нравились себе все больше»

 

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