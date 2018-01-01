Павел Боровков: «Наша цель состоит в том, чтобы вы с каждым днём нравились себе все больше»

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Когда идёшь на встречу с директором фитнес-клуба, который называется Kobra Ladies Fitness и позиционирует себя как «женский», ожидаешь увидеть даму средних лет, сосредоточенную на бизнесе. Но нет, меня встречает Павел Боровков, известный в Нарве и за её пределами тренер, который на протяжении вот уже десятка лет каждый день помогает людям становиться здоровее и красивее.

Павел Боровков, тренер и директор Kobra Ladies Fitness с девушками группы Cross-Trening после утреннего занятия. Фото: Софья Бобаренко

Наша справка:

В 2014 году Павел привел нарвскую команду к победе в телевизионном проекте ПБК «Взвешенные и счастливые: Размер имеет значение».



- Почему возникла идея открыть фитнес-клуб в таком необычном формате - «только для женщин»? - спрашиваю я у Павла.

- Здесь всё довольно просто. Для того, чтобы оказывать качественные услуги, необходимо сегментировать рынок. Невозможно создать идеальные условия для всех в рамках одного зала. Залы классического фитнеса высокого уровня у нас в городе есть, мы же решили обратить внимание на женщин, поскольку именно они составляют большинство клиентов в фитнес-клубах. Также мы поставили перед собой задачу дать возможность заниматься в клубе дамам среднего и пожилого возраста. Многие из них тоже хотят «привести себя в порядок», но стесняются заниматься в общих группах, - поясняет Павел Боровков.

Kobra Fitness предлагает удобную форму занятий для тех, кто ещё не определился, каким видом фитнеса ему хочется заниматься. Можно купить абонемент и попробовать свои силы в каждой из имеющихся в клубе групп. Выбор занятий, действительно, широк: есть и силовые тренировки, такие как HIIT (интенсивные тренировки для развития общей выносливости, работоспособности и силы) или кросс-тренинг, есть занятия по самообороне, модное танцевальное направление Zumba, тренировки на растяжку (йога, Stretching) и многие другие. Отдельно предлагаются занятия для возрастной категории 45+, такие как Metabolic training и Face&Body Lifting. Несмотря на то, что зал заявлен как «женский», в нем представлен и серьёзный гантельный ряд (до 40 кг), штанги для «жима лёжа», современные кардиотренажёры.

«Успеваю позаниматься до работы»

- Человек всегда ищет место, где ему будет удобно, вот мы и постарались создать максимально комфортные условия для наших клиенток, - говорит Павел Боровков. И женщины, приходящие на занятия, подтверждают его слова. Ольга, мама двух детей (3,5 и 8 лет) с момента открытия клуба приходит на занятия пилатесом и йогой практически каждый день.

- Очень удобно, что клуб работает с самого утра, я отвожу детей в садик и школу, а потом еду сюда - успеваю до начала работы позаниматься. Энергии утром больше, чем вечером. «Кобра» - первый фитнес-клуб, который я начала посещать и сразу обнаружила, что он мне подходит, - говорит Ольга и добавляет, что решила начать ходить именно в этот клуб, так как он удобно расположен (недалеко от дома), а ещё ей очень понравилось название.

Клуб работает с 7 утра до 10 часов вечера, каждый день помимо занятий в тренажёрном зале клиенты могут посещать различные тренировки, правда, для этого желательно предварительно записаться на занятие.

«Вечером здесь просто аншлаг»

Инна начала заниматься фитнесом лет пять назад после того, как бросила курить и стала набирать вес. Она имеет опыт занятий в разных клубах, но в итоге выбрала именно Kobra Fitness:

- Здесь тренажёры очень хорошие, более современные, с обдувом. На них удобнее заниматься, чем просто с гантелями. По моему мнению, такие занятия для женщин полезнее. Ещё мне здесь нравится интерьер, а также перегородочки в раздевалке, которые позволяют чувствовать себя комфортно при переодевании, - делится Инна. Она предпочитает заниматься по утрам. «Вечером здесь просто аншлаг!», - утверждает клиентка.

Её слова подтверждаются тем, что в некоторых группах свободных мест уже нет.

- За время нашей работы (а официально мы открылись 2 января), мы уплотнили расписание, организовав дополнительные группы, так как желающих много. Не секрет, что привлекательность клуба зависит прежде всего от его тренеров. У нас работают как давно зарекомендовавшие себя профессионалы, так и молодые тренеры, которых мы будем «взращивать», - говорит директор клуба, который и сам является признанным тренером, и также проводит тренировки.

«Чувствуешь себя свободней»

Ольга и Светлана тоже с удовольствием приходят в клуб «Кобра». Они занимаются фитнесом уже много лет и могут оценить условия нового клуба по достоинству:

«Зал большой, вентиляция хорошая, новые тренажёры, каждый день работает сауна, - перечисляет Светлана плюсы, - Нравится, пожалуй, и то, что нет мужчин: так свободнее себя чувствуешь». Очень важно для нее, что в зале работает инструктор, который подскажет и поможет, если что-то делаешь не так.

- Когда меня раньше в других клубах поправляли посетители-мужчины или говорили, что я неправильно делаю какое-то упражнение, то это немного задевало, было даже неприятно. Когда так делает инструктор, работающий в зале – другое дело, это совершенно не смущает, - говорит Светлана. Ольга добавляет: «Если что, то и девочки помогают друг другу правильно выполнять упражнения».

Индивидуальный тренер важен в начале пути

Позитивные оценки женщин, с которыми мы беседуем в раздевалке, поддерживает еще одна дама, не захотевшая назвать свое имя: она в восторге от посещения фитнес-центра. Клиентка рассказывает, что держит себя в форме, регулярно ходит с палками. Раньше занималась в другом месте, но Kobra Fitness предлагает скидку для пенсионеров, поэтому она перешла сюда:

- Несмотря на то, что мне 72 года, никто меня не ограничивает, наоборот, предлагают: идите и пробуйте. Мне нравится здесь заниматься! Особенно хочу отметить тренера, который работает с клиентами персонально: грамотный, толковый, внимательный, и пользы от такого занятия очень много. Я прямо счастлива, что сюда пришла, - говорит она.

Действительно, соглашается Павел, индивидуальные занятия с тренером крайне важны, особенно тогда, когда человек только приступает к тренировкам:

- Например, если пришёл клиент, у которого есть проблемы со спиной, то неразумно приступать к тренировке ягодиц. Индивидуальные занятия стоят от 25 евро в час, поэтому многие берут несколько часов, в ходе которых тренер подбирает нагрузку и подходящие упражнения на тренажёрах, помогает с техникой, консультирует по вопросам питания. Задача тренера - направить человека на правильный путь, чтобы быстрее получить хороший результат, а не навредить здоровью.

Найти мотивацию и планомерно заниматься

Элина Лёвочкина, тренер по йоге и пилатесу, замечает, что на её занятия приходят женщины очень разного возраста, что не мешает им полноценно заниматься.

- Конечно, уровень подготовки у каждой свой, но не стоит бояться, что вы не справитесь с нагрузкой только потому, что вам уже далеко за 30. Иногда женщины в возрасте 40-50 лет имеют лучшую спортивную форму, чем молодые девушки: потому, что учились в школе тогда, когда дети и подростки занимались физкультурой, сдавая нормативы. У них есть закалка, которая, к сожалению, есть не у всех молодых, - утверждает она.

По словам Элины, она замечает, что люди стали меньше двигаться и гиподинамия весьма распространена. Поэтому, считает тренер, хорошо бы для каждого из нас найти позитивную мотивацию и планомерно заниматься.

- Если с каждым месяцем занятий человек становится сильней, приобретает уверенность и больше нравится себе, то он будет приходить к нам и впредь. В этом и состоит наша цель, - заключает Павел Боровков.

Софья БОБОРЕНКО