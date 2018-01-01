Ойтсар и Тимофеев названы лучшими в тайском боксе

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По итогам прошлого года 20 января в Таллинне были награждены спортсмены и тренеры, добившиеся наилучших результатов в тайском боксе.

На снимке (слева направо): Андрес Ойтсар, Игорь Шинкевич, Сергей Тимофеев, Калью Пухтла и Сергей Винокуров. Эстонская федерация тайского бокса (MTÜ Eesti Muay Thai Föderatsioon) была основана в 2007 году и сегодня объединяет 20 республиканских клубов. Фото: Сергей Трохачев



Лучшим спортсменом Эстонии 2017 года признан чемпион мира Андрес Ойтсар из нарвского клуба Konkiro, а лучшим тренером республики стал президент того же клуба Сергей Тимофеев.

В номинации детских тренеров (Kids Coach) лучшими названы Игорь Шинкевич, президент Эстонской федерации тайского бокса (2-й слева) и Сергей Винокуров из таллиннского клуба «Гарант». Член правления Федерации Калью Пухтла (4-й слева) удостоен награды за вклад в развитие этого вида спорта