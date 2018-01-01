Эстонская пара теннисисток завоевала Кубок Нарвы

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Элизабет Иила из Таллинна и Лийза Варул из Тарту выиграли со счетом 10:4 финальный матч у россиянок Адель Пилосян и Софии Зуевой на XII международном юношеском турнире Narva Cup, который прошел в Нарвском спортхолле 15-21 января.

Победители турнира в парном разряде Элизабет Иила и Лийза Варул с призами. Они выиграли в упорной борьбе, а именно, в тай-брейке – дополнительной укороченной партии, позволяющей выявить победителя при ничейном счете. Фото: Александр Козулин

Участвовали 96 спортсменов в возрасте до 14 лет из 11 стран – Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Франции, Португалии, России, Украины, Македонии, Финляндии и Швеции. Всего было проведено порядка 130 матчей.

Пример одного полуфинала

Некоторые встречи удалось наблюдать непосредственно. Прекрасное впечатление произвели отдельные участники полуфиналов, которые играли в субботу, 20 января. В частности, за выход в финал боролись две россиянки – София Суслова и Юлия Юденко. Последняя выделялась техничностью, но победила все же София, возможно, благодаря твердости характера и постоянству в игре. Однако в финале она, хоть и играла столь же ровно, уступила другой своей соотечественнице Ярославе Святетской. Надо отметить, что София и Юлия в игре вели себя по-взрослому и крайне сдержанно, хотя наверняка их переполняли внутренние эмоции.

Особенности парных игр

У мальчиков в одном из полуфиналов играли две пары. Португальцы Иво Искуэйро и Диого Мартинш соревновались с Юхо Эриком Биггсом (Финляндия) и Андреасом Силласте (Эстония). Возможны ли такие «смешанные пары»? В турнире – вполне позволительно, объяснил Олег Белехов, бессменный организатор этих соревнований. В турнире спортсмен нарабатывает собственный рейтинг, и принадлежность к той или иной стране не столь уж важна. На Олимпиаде, разумеется, такое недопустимо: пары составляются из теннисистов одной и той же страны. Что же касается турнирных дуэтов, то здесь многое зависит от активности самих участников. Бывает, что договариваются заранее, даже успевают встретиться на тренировках. А порой знакомятся непосредственно на турнире и решают выступать вместе.

Португальские теннисисты полуфинал проиграли. Зато в этой встрече еще более отчетливо была заметна характерная особенность игроков в теннис – демонстративная невозмутимость, явно восходящая к британским истокам этого, изначально аристократического вида спорта. Плюс – выраженная взаимная поддержка, когда после каждого удачного и даже неудачного мяча партнеры подбадривали друг друга рукопожатием. В финале, в относительно равной игре эстонско-финский тандем допустил две досадных ошибки, вследствие чего победила опять же смешанная пара – Эдас Бутвилас из Литвы и Филип Пиечонка из Польши. Последний стал чемпионом в одиночном разряде, уверенно выиграв у соперника из Литвы Вилиуса Гаубаса.

Почему выбрана Нарва?

Как мы отметили, Олег Белехов является организатором этих турниров, начиная с самого первого, то есть, на протяжении уже 12 лет. «Само слово «Нарва» – это почти узнаваемый бренд», – сказал он нашему изданию. Ее в Европе все знают. Турнир Narva Cup включен в серию Tennis Europe Junior Tour. Аналогичные два турнира той же серии и для той же возрастной группы ежегодно проходят в Таллинне. Получается три ежегодных турнира на страну. Это хорошее начало для развития будущих профессионалов. Например, таких как Алена Осипенко из Латвии, которая ранее участвовала в нашем турнире, а в 2017 году выиграла на престижнейшем Открытом чемпионате Франции Roland Garros.

А как обстоит дело с условиями соревнований? «Количество кортов недостаточное, их всего два», – признал Олег. В то же время за арену сейчас уже абсолютно не стыдно: современный внешний вид, качественное покрытие. Очень скоро нарвский теннисный корт, уверен он, станет, возможно, главной визитной карточкой города, его лицом, более чем достойным. Уже сегодня он хорошо знаком и полякам, и португальцам, и множеству гостей из других стран. При том, что город уже 12-й год подряд оказывает существенную помощь в организации Narva Cup. Сам же Олег Белехов вместе со своей командой из 4-х человек уже готовится к следующим соревнованиям 2019 года, в которых, будем надеяться, примут участие и нарвские теннисисты.

Сергей ТРОХАЧЕВ