Тучи над Нарвским музеем рассеиваются

Дата публикации: Сегодня, 15:31 Просмотрено: 139

Последнее заседание совета Нарвского музея можно назвать историческим: впервые за прошедший год члены совета заявили, что они пришли к единому мнению по многим вопросам, и обсуждали музейные дела в дружелюбной деловой обстановке.

Фото: Ирина Токарева

Одним из вопросов, по которому в минувший понедельник совет проголосовал единогласно, было переизбрание его председателя: вместо вице-канцлера министерства культуры Тарви Ситса этот пост заняла руководитель отдела внутреннего аудита министерства финансов Криста Нельсон, ранее входившая в совет как рядовой член. Тарви Ситс, напротив, стал теперь рядовым членом совета. Смену председателя он комментировать для корреспондента нашей газеты он не стал, отметив, что гораздо важнее то, что в совете началась, наконец, нормальная работа, в которой активно принимают участие и представители Нарвы.

Без зарплаты не останутся

По словам Нельсон, было единогласно решено, что для спокойной работы и дальнейшего развития музея лучше, чтобы председателем совета стало нейтральное лицо. Новый председатель совета рассказала, что на последнем собрании был утвержден бюджет музея, определены цели его деятельности и решен вопрос с финансированием музея.

И. о. директора Иво Пости получил от совета полномочия заключить договор с городской управой о переводе средств на счет музея, и, таким образом, отпала шокировавшая общественность угроза, что из-за бюрократических проблем сотрудники музея могут остаться без январской зарплаты.

Кроме того, есть надежда, что на ближайшем заседании совета, назначенном на 16 февраля, будет выбран и новый руководитель музея. Напомним, что первый конкурс на должность директора музея провалился: голоса членов совета разделились поровну между Эльдаром Эфендиевым и Иво Пости, последний был назначен временным руководителем учреждения.

Криста Нельсон:

- Так как появились новые кандидаты на должность директора Нарвского музея, мы решили дать им больше времени на подготовку мотивационного письма и продлить конкурс до 31 января.

На пост нового директора музея помимо Эфендиева и Пости сейчас претендует в общей сложности еще восемь человек.

Хотят иметь контроль

По словам члена совета от Нарвы, депутата Нарвского горсобрания Алексея Мяги, Кристе Нельсон нарвские члены совета полностью доверяют. Алексей Мяги:

- Как руководитель отдела внутреннего аудита Минфина Криста Нельсон была полностью в курсе аудита Нарвского музея, проведенного в апреле 2017 года – как раз тогда, когда мы только вошли в совет музея вместо прежних представителей от Нарвы. Как член совета музея она не раз обращала внимание на то, что музею следует начать исправлять недостатки, выявленные в ходе аудита, но это не было сделано.

Фото: Ирина Токарева

По словам Мяги, суть проблемы заключалась в том, что мнения представителей совета от Нарвы до сих пор не учитывались, и часто в спорных ситуациях председатель совета попросту использовал свой дополнительный голос: это касалось любых вопросов.

Алексей Мяги:

- Например, при объявлении условий конкурса на должность директора вопреки нашим пожеланиям не было оговорено, что кандидат должен иметь не просто высшее образование, но такое образование, которое связано с музейной сферой.

Но куда более серьезный вопрос, по словам Мяги, заключается в том, что с ноября члены совета от Нарвы ждали предоставления финансовых документов по Нарвской художественной галерее, Нарвскому замку и ресторану «Рондель». И как раз на последнем заседании совета они договорились о том, что эти документы будут им представлены.

Насколько целесообразно, чтобы члены совета настолько глубоко вникали в дела музея и буквально контролировали каждый шаг этого учреждения? Ведь до сих пор нарвитяне в советах других целевых учреждений не были замечены в проявлении подобной бдительности? Алексей Мяги: «Я считаю, что члены советы должны получать максимум информации. Хотя бы потому, что законом о целевых учреждениях и уставом целевого учреждения «Нарвский музей» предусмотрена ответственность членов совета за причинение ущерба учреждению, а без полной картины мы не сможем принимать верные решения.

Споры вокруг европроекта

У сотрудников Нарвского музея несколько иное видение ситуации по поводу того, злоупотреблял ли Тарви Ситс правом подписи. Руководитель проектов Нарвского музея Анастасия Туудер рассказала, что когда музей вынес на совет строительный договор с фирмой, которая будет осуществлять поддержанный европейскими деньгами проект, представители Нарвы наотрез отказались его подписывать. Из-за возникших по этому поводу разногласий договор со строителями был заключен на два месяца позже: теперь для проведения работ вместо 18 месяцев осталось 16.

Анастасия Туудер:

Из-за того, что полученное в результате проведенного конкурса самое дешевое предложение все же превышает смету примерно на 600 тысяч евро, мы не могли подписать этот договор без одобрения совета. Однако представители от Нарвы решительно отказались от того, чтобы брать на себя ответственность за подписание договора. Хотя такие превышения смет происходят постоянно – с такой же ситуацией, например, столкнулся и музей в Хаапсалу. Единственный их серьезный аргумент заключается в том, что мы отправили запрос в министерство финансов по поводу недостающей суммы, и на тот момент не получили никакого официального подтверждения, что деньги выделят. Это и понятно, ведь бюджет будут утверждать только осенью, да и гарантию, что деньги наверняка будут выделены, никто, конечно, сейчас дать не может. Но, учитывая, что министерство культуры всегда нас поддерживало, мы надеялись, что деньги все же будут.

В идеале, конечно, музейным работникам хотелось бы, чтобы все без исключения члены совета понимали, насколько этот проект важен для Нарвы – не для целевого учреждения «Нарвский музей», а именно для города, который нуждается в развитии туризма и надеется стать Культурной столицей Европы. Но в итоге к консенсусу не пришли, и тогда председатель совета использовал свой голос, и договор все же заключили. Общая сумма договора – около 3 миллионов евро без НСО, работы должны быть закончены к июню 2019 года. Напомним, что речь идет о строительных работах внутри Восточного флигеля и его внутреннего двора: будет сделан подвал, полностью отремонтированы первый и второй этаж, а также проведены все необходимые коммуникации для здания в целом. В дальнейшем здесь будет находиться новая экспозиция Нарвского музея.

Информацию о том, что нарвские члены совета, со своей стороны, едва не поставили под угрозу осуществление крупного европейского проекта, Мяги считает неточной: «Дело в том, что при обсуждении данного вопроса членам совета не было предоставлена информация в полном объеме: мы не увидели ни проекта договора, ни его сметы. На сегодняшней встрече мы договорились о том, что все эти документы нам будут показаны в феврале. Более того, мы изучим это вопрос по документам и визуально: лично обойдем все объекты, подлежащие реставрации».

Также в понедельник в городском собрании состоялась встреча нарвских депутатов с советом музея, основная цель, которой, как сказала Криста Нельсон, заключалась в том, чтобы преодолеть разногласия. По словам Алексея Мяги, эта встреча оказалась полезной, участники договорились о том, что в будущем сотрудничество между городом и музеем должно стать конструктивным.

Ирина Токарева