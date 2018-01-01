Свод законов о высшем образовании обновляется с учетом прав и обязанностей учащихся

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Министерство образования и науки совместно с вузами и другими партнерами занимается обновлением свода законов о высшем образовании с целью привести в порядок и упростить правовые акты в этой области и поставить во главу угла права и обязанности учащихся. После завершения консультаций, длившихся полтора года, министерство приступает к разработке нового законопроекта, который предположительно будет передан в Рийгикогу осенью этого года.

По словам вице-канцлера Индрека Рейманда, представители сферы высшего образования согласились с необходимостью модернизации правовых актов и указали на то, что во главу угла следует ставить интересы учащегося, требуется сократить избыточное регулирование и усилить согласованность регуляций высшего образования и науки. “Все это будет учитываться при обновлении свода законов, - сказал Рейманд. - Мы планируем четче сформулировать права и обязанности студентов, а также задачи государства и вузов. Мы хотим усилить связь между университетами и обществом, потому что задача университетов заключается не только в том, чтобы обучать, но также и в том, чтобы служить обществу, заниматься научной деятельностью и разработкой инноваций, предлагать дополнительное образование и т.д. Также мы должны создать предпосылки для модернизации карьерных моделей в университетах, что мотивировало бы молодых людей выбирать профессию ученого”.

Вместе с обновлением правовых актов также уравняют принципы финансирования науки и высшего образования, преобразовав систему базового финансирования в систему государственных субсидий на деятельность, по аналогии с субсидированием высшего образования.

При модернизации свода законов о высшем образовании основы системы высшего образования затронуты не будет, то есть широкая автономия, трехступенчатое высшее образования и принципы качественного оценивания не изменятся.

Планируется создать закон о высшем образовании, в котором будут собраны положения, касающиеся частных вузов, ныне входящие в Закон об университете, Закон о высших прикладных учебных заведениях и Закон о частных школах.

Помимо закона о высшем образование планируется разработать свой закон для каждого общественно-правового университета. Сейчас свои законы есть только у Тартуского и Таллиннского технического университетов.

К области высшего образования относятся также Закон об организации научной и развивающей деятельности и Закон об учебных кредитах и учебных пособиях, планируется также обновить и их.

Нынешний свод законов был сформирован преимущественно в 1990-х годах. За двадцать лет существенно изменились ожидания общества в отношении высшего образования. Юридическая основа должна учитывать изменившиеся потребности студентов - люди учатся в течение всей жизни, перемещаются между разными учебными заведениями, уровнями образования и даже государствами и ждут высшего образования большей практичности.

Процесс модернизации высшего образования был начат в 2016 году, когда министерство обратилось к партнерам с просьбой представить свои предложения. Намерение о разработке законопроекта было отправлено партнерам осенью 2017 года. На основе их отзывов в первой половине 2018 года будет разработан законопроект. К модернизации свода законов о высшем образовании привлечены университеты, высшие прикладные учебные заведения, научные организации и учреждения, занимающиеся развитием, Союз студенческих представительств Эстонии, Совет ректоров, представительские организации работодателей и отраслевые центры компетенции - Эстонский центр ENIC/NARIC, Эстонская агентура качества высшего и профессионального образования, Научная агентура Эстонии.

Обновление свода законов о высшем образовании проводится в рамках модернизации всего законодательства об образовании.

BNS