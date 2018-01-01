Какие необходимы навыки, чтобы в будущем найти работу в ИТ-секторе

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РАСТУЩИЙ ИТ-СЕКТОР И КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ИНТЕРЕСНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА В ЦИФРОВОЙ СФЕРЕ ПОБУЖДАЮТ УЖЕ СЕГОДНЯ МНОГИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ СВЯЗАТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ ИМЕННО С ИТ-СЕКТОРОМ. КАК МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА СЕГОДНЯ ГОТОВИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРЕТЕНДУЯ НА РАБОТУ СВОЕЙ МЕЧТЫ, БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ И УСПЕШНЫМИ?

По словам эксперта брендингового агентства Instar Керсти Ваннас, необходимые навыки для будущей работы в ИТ-секторе во многом совпадают с результатами исследования рынка «OSKA», в ходе которого бы картографированы важнейшие тенденции и их влияние на трудовой рынок

Эстонии в перспективе 10 лет. «Если уже сегодня знать, с какими навыками ожидается молодежь на работу в ИТ-сектор, то учащиеся уже сейчас могут

лучше подготовиться к будущей карьере», - пояснила Ваннас, по словам которой работодатели ожидают от молодых соискателей все более широкого

спектра навыков, а не просто компетенции, способной выполнять рабочие задания.

Приводим 10 необходимых навыков будущего для ИТ-сектора, с которыми Ваннас познакомила в рамках молодежной учебной программы

«Samsung Digi Pass».

1. ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. По словам Ваннас, часто уже в гимназии заметна проблема, когда молодые люди не способны понять прочитанный текст.

«Именно навык и способность осмысливать прочитанное или изложенное становятся все более важными в постоянно растущем инфошуме», - пояснила Ваннас.

2. СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ. «Неизбежно работники ИТ-сектора больше соприкасаются именно с виртуальным общением, что уменьшает способность чувствовать в общении с людьми их реальные потребности и желания», - поясняет Ваннас. «Учитывая это, способность к эмпатии как среди

«айтишников», так и в любом другом секторе, все более важна, потому что выделяет тех работников, которые способны лучше понимать своего партнера

по общению и на этом основании создавать большую ценность».

3. ТВОРЧЕСТВО. В быстро меняющемся обществе и инфопотоке все более важным, по словам Ваннас, становится умение быстро ориентироваться.

«Выигрывают те, кто может адекватно и быстро реагировать на ситуацию, и вместо того, чтобы оставаться в шоковом состоянии, они способны

предложить альтернативу», - описывает Ваннас и добавляет, что особенно важным творчество становится в ситуации, когда система управления

негибкая и не способна решать рабочие ситуации по-другому.

4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОН. «Если считаем, что уже сегодня предприятия эстонского ИТ-сектора одни из тех, у кого наиболее пестрый персонал с

точки зрения культурного фона, то эта тенденция получает развитие и дальше. Это означает, что и в будущем «айтишники» должны хорошо

справляться в самых разных культурных средах -- будь то мультикультурное предприятие в Эстонии или же за границей, где специалисты похожего

профиля часто трудятся некоторое время», - приводит пример Ваннас.

5. УМЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРИОРИТЕТЫ И ПРОГРАММИРУЕМОЕ МЫШЛЕНИЕ. Умение отделить важное от неважного и обозначить приоритеты - это то, что все больше ценится среди работодателей. «Будь то работа, охватывающая большой массив данных или же критические решения бизнес-развития - решающим фактором успеха станет то, в каком порядке и как ты справляешься со своими заданиями, что, в случае необходимости, предпочитаешь делать в первую очередь», - разъясняет Ваннас будущие перспективы инфообщества.

6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИАКАНАЛОВ. «Помимо использования новых медиа в частной жизни, все более важным становится ориентирование на социальные медиаканалы и для работы -- в этой части наша молодежь сегодня довольно неплохо справляется», - сказала Ваннас. «Умение критически анализировать содержание социальных медиаисточников и создавать новое аттрактивное содержание, будут и в будущем оставаться

важной компетенцией, поскольку, помимо ИТ-сектора, многие другие сферы - товароведение, внутренний маркетинг, обслуживание клиентов -

перебираются как раз в социальные медиаканалы».

7. СОЗДАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ. Помимо выставления приоритетов и понимания внутреннего содержания, важным навыком будущего, по словам Ваннас,

является создание взаимосвязей между различными осколками информации. «Например для того, чтобы программировать для рынка новое работающее

решение, необходимо действительно понимать и считаться сразу и с маркетинговым потенциалом продукции, и с возможностями продажи», -

приводит Ваннас пример взаимосвязей разных сфер.

8. ДИЗАЙНЕРСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. Особенно важным для развития ИТ-сектора и развития продукции является,по словам Ваннас, дизайнерское мышление. «Помимо конкретных заданий по дизайну или построению, навык дизайнерского мышления помогает планировать, визуализировать и успешно

коммуницировать свою деятельность и поставленные цели», - разъясняет Ваннас.

9. УПРАВЛЕНИЕ СОБОЙ. «Общаясь с работодателями, мы все чаще слышим о том, что молодежь ожидает от них большей гибкости, но сами молодые люди не выполняют взятые на себя обязательства и не соблюдают рабочее время», - говорит Ваннас. «Поэтому обеспечение эффективности, но и душевного равновесия, и удовлетворения разных сторон является важным ориентиром, что и в ИТ-секторе становится все более существенным», - отмечает она.

10. ВИРТУАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. «Безусловно, ИТ-сектора в будущем касается еще большее виртуальное сотрудничество между разными сторонами, что на сегодня благодаря новым технологиям внедрилось и во многие другие сферы», - поясняет Ваннас. «Поскольку, используя виртуальное

сотрудничество, мы не соприкасаемся часто вживую, у умения трудиться в разных командах, и при этом мотивировать свою среду, становится все большая роль. Так сохраняется чувство коллектива и совместная работа получается более продуктивной». В то же время, по словам Ваннас, нельзя забывать и о том, что у молодежи есть и свои ожидания по части работы в ИТ-секторе. «В последние 8 лет мы ежегодно опрашивали более 3500 студентов и учащихся профессиональных училищ, чтобы картографировать их ожидания к будущим работодателям. Сегодня, беря за основу 45 различных критерий, мы видим, что, несмотря на сферу работодателя, все больше молодые люди ценят честное и равное отношение к себе - впрочем, не менее важны и другие факторы», - отметила Ваннас тенденции будущего, базируясь ответами молодежи. «Помимо вышеназванных, молодые люди полагают важным, чтобы работа была интересной и развивающей, а также существенным фактором является поддержка руководства и команды. В то же время растет желание молодежи в том, чтобы работа и личная жизнь были бы в балансе», - назвала Ваннас другие важные для будущих молодых работников ожидания к работодателям.

Советы Керсти Ваннас, которыми она поделилась с молодежью, являются частью молодежной программы «Samsung Digi Passi», которая является

инновационной и открывающей большие возможности учебной программой, длящейся четыре месяца для учащихся профессиональных училищ в возрасте

14-19 лет. Обучение помогает участникам приобрести важные умения в бизнес-сфере ИТ-сектора, что будет способствовать будущим карьерным

возможностям молодежи. Во время прохождения обучения учащиеся профессиональных училищ пройдут насыщенную образовательную программу и в

совместной работе с менторами будут развивать ими же предложенные ИТ-продукты. Финал учебной программы, на котором молодежь будет

представлять свои идеи, состоит в середине февраля.

Samsung Digi Pass