Галерея. Гости из Таллинна познакомились с Нарвой

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Главный архитектор города Иван Сергеев. Фото: Елена Полуэктова

Гости из Таллинна, приехавшие поддержать заявку Нарвы на участие в конкурсе на титул Культурной столицы Европы 2024, совершили экскурсию по историческим местам Нарвы. Гидом для них выступил главный архитектор города Иван Сергеев. Гости посетили также территорию Кренгольма, где их сопровождал директор Narva Gate Яанус Микк.



Фотогалерея: Елена Полуэктова