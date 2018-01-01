Директором Пяхклимяэской гимназии выбрали бывшего вице-мэра Нарвы Вячеслава Коновалова

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Как сообщает rus.err.ee, городская управа Нарвы утвердит 24 января кандидатуру бывшего вице-мэра по вопросам образования и культуры на должность директора Пяхклимяэской гимназии.

В конце прошлого года в Нарве прошел конкурс на замещение вакантной должности директора Пяхклимяэской гимназии. На конкурс была подана одна заявка от бывшего вице-мэра Нарвы Вячеслава Коновалова.

В январе конкурсная комиссия утвердила результаты конкурса. Городская управа 24 января на своем очередном заседании примет решение о назначении директором школы Вячеслава Коновалова.

С 2016 года и.о. директора гимназии была Ольга Элкснин.

Вячеслав Коновалов занял должность вице-мэра по вопросам образования и культуры в 2015 году. До этого он работал советником управы по внешним связям. После муниципальных выборов осенью 2017 года в Нарве должность вице-мэра по вопросам образования и культуры была упразднена.

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