В Новосибирске объявят столицу "Тотального диктанта" - Таллинн представит Михаил Кылварт

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Как сообщает rus.err.ee, в субботу, 27 января, на филологической конференции в Новосибирске будет названа столица "Тотального диктанта - 2018". В число пяти претендентов на победу входит и Таллинн. Заявку Таллинна будет представлять делегация во главе с председателем столичного городского собрания Михаилом Кылвартом.

По словам Михаила Кылварта, шансы Таллинна на победу в конкурсе точно не выглядят предпочтительнее, чем у соперников.

Напомним, конкурентами Таллинна за право стать столицей "Тотального диктанта" стали российские города Владивосток, Иркутск, Красноярск и Тюмень.

Акция "Тотальный диктант" впервые прошла в Таллинне в 2013 году. С тех пор эстонская столица участвует в ней каждый год. В 2017 году "Тотальный диктант" в эстонской столице написали 2973 человека. Данный показатель стал рекордным для нероссийских городов.

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