У нарвских гимнасток в основном «бронза», но ее много

Дата публикации: Сегодня, 09:47 Просмотрено: 114

Если точно, то на Открытом Международном зимнем турнире таллиннского клуба Janika по художественной гимнастике, который состоялся 13 января, гимнастки спортивной школы «Паэмурру» под началом тренера Надежды Захаренковой 9 раз занимали третьи места.

Иллюстративное фото.

Но не только третьи. Среди гимнасток 2005 г.р. группы «Б» Аделина Павлова собрала полный комплект медалей: за 1-е место (упражнение с обручем), 2-е (мяч) и 3-е (мноогоборье). Алика Тянтова, которая на год моложе, победила в упражнении с мячом и стала второй в многоборье. Ее сверстница Вероника Хомитская заняла 2-е место в упражнении с мячом и 3-е в упражнении с обручем, что принесло ей в итоге еще одну бронзовую медаль за многоборье. А 10-летняя Ксения Минич удостоилась «серебра» (булавамы) и «бронзы» (обруч).

Это были достаточно представительные соревнования, так как в них участвовали 189 спортсменок из Эстонии, Латвии, Литвы и Великобритании. Поэтому стоит назвать и других бронзовых призеров из Нарвы Среди участниц 2003 г.р. группы «А» в упражнении с мячом это Анастасия Васильева. Ее сверстница Карина Клим в группе «Б» заняла дважды завоевала медали – в упражнении с булавами и с мячом. Анна Шляпникова (2004 г.р. группа «А») отличилась в упражнении с обручем, а Елизавета Васина – в упражнении с мячом.

Сергей ТРОХАЧЕВ