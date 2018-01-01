Видео. Крещенские купания в Нарве - теперь под музыку

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19 ноября в Нарве прошли традиционные Крещенские купания в Липовой ямке. К счастью, в этом году обошлось без лютых морозов. Участников и зрителей было много. Небольшие проблемы были с водоемом - Липовка обмелела, и чтобы окунуться хотя бы по пояс, приходилось брести в воде почти 20 метров. Задорная музыка, которая раздавалась со стороны пляжного здания, придавала действию атмосферу народного гулянья. Смотрим, как это было.

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