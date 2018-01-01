Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ВераВидео. Крещенские купания в Нарве - теперь под музыку

Дата публикации: Сегодня, 16:17 Просмотрено: 89

Видео. Крещенские купания в Нарве - теперь под музыку

 

19 ноября в Нарве прошли традиционные Крещенские купания в Липовой ямке. К счастью, в этом году обошлось без лютых морозов. Участников и зрителей было много. Небольшие проблемы были с водоемом - Липовка обмелела, и чтобы окунуться хотя бы по пояс, приходилось брести в воде почти 20 метров. Задорная музыка, которая раздавалась со стороны пляжного здания, придавала действию атмосферу народного гулянья. Смотрим, как это было.

 

 

prospekt.ee

Комментарии (1)

avatar
Нарвский
Сегодня, 16:55
Цитировать
Феерично. Праздник Нептуна(С).

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
пять - один (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100