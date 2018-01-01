Минобразования: За год стало больше учителей, имеющих соответствующую квалификацию

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Министерство образования и науки опубликовало показатели результативности учебных заведений, которые показывают, что в минувшем году выросла доля учителей, имеющих соответствующую квалификацию, доля учащихся профессиональных училищ, проходивших обучение на рабочем месте, также выросли заработные платы выпускников профессиональных училищ; в области высшего образования увеличилось число окончивших докторантуру.



Улучшились показатели, отражающие умение эффективно организовать обучение в гимназии: показатель использования площадей помещения в расчете на ученика уменьшился, число учеников в расчете на одного учителя увеличилось. По словам главы отдела анализа министерства Ауне Валк, более эффективная организация обучения создает предпосылки для роста зарплат учителей.



Вырос и процент учителей, имеющих соответствующую квалификацию: 86% учителей детских садов, 88% учителей основных школ и 90% учителей в гимназии соответствуют требованиям.



Среди выпускников общеобразовательных школ вырос уровень владения иностранными языками: стало больше как тех, кто достигает уровня В1, так и тех, кто достигает уровня В2.



Что касается выпустившихся из стен профессиональных училищ, то больше всего выросло число выпускников специальностей, связанных с ИТ, а также здравоохранением и благополучием. По словам Ауне Валк, очень радует факт, что популярность обучения на рабочем месте растет: “Среди выпускников профессиональных училищ уже 9,5%, то есть почти каждый десятый проходит обучение в такой форме, где две трети учебы проходит на предприятии”.



В области высшего образования выросло число выпускников докторантуры, а также тех, кто учился на специальностях, связанных с ИТ. Число студентов по-прежнему сокращается, при этом растет доля иностранных студентов - сейчас они составляют 9,5% от общего числа учащихся наших вузов, а от числа зачисленных в университеты в прошлом году уже 12%.



“ Показатель успешности на рынке труда, то есть статистика занятости и зарплат, также показывает положительную динамику, потому что зарплаты растут”, - сказала Ауне Валк и добавила, что рост зарплат среди тех, кто учился в профессиональных училищах, выше, чем у студентов вузов. Самые высокие зарплаты в сфере профессионального образования получают выпускники специальностей, связанных с ИТ, охранными услугами и технологиями, в области высшего образования к вышеперечисленным добавляются также транспортные услуги, право, архитектура и строительство.



Министерство образования и науки публикует показатели результативности третий год подряд. Данные могут пригодится учебным заведениям, их содержателям, ученикам и их родителям а также всем тем, кого интересует результативность учебных заведений.



Показатели эффективности дают представление о том, насколько успешно получение образования в учебном заведении - сколько учеников бросают учебу или какая доля учащихся заканчивает учебу в номинальный срок. Также есть возможность ознакомиться с учебными результатами заведений и узнать, какая часть выпускников продолжает обучение и насколько благополучно складывается их учеба на следующей ступени образования. Для профессионального и специального образования публикуются также данные о размере зарплат выпускников. Помимо этого дается характеристика эффективности деятельности и предпосылкам для их усиления.

BNS