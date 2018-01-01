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Спорт+Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам

Дата публикации: Вчера, 19:53 Просмотрено: 164

Сегодня, 18 января, в НДДТ под эгидой Нарвcкого школьного союза состоялись первые два тура командного шахматного первенства школ и гимназий города Нарвы среди учащихся 1-6 классов.

 

+Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам

 

В турнире принимают участие 6 команд (24 участника) из Пяхклимяэской гимназии, Языкового лицея(2 команды), Кесклиннаской гимназии (2 команды) и Ваналиннаской школы.

Для нарвских команд эти соревнования два последних года были особенно удачными: Пяхклимяэская гимназия дважды представляла Эстонию на международном турнире "Белая ладья" в г. Сочи.

Завтра, 19 января, состоятся три заключительных тура и награждение команд.

Пожелаем ребятам удачи!

Елена Полуэктова

 

Фотогалерея: Елена Полуэктова

 

 

Галерея

+Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам +Галерея. Стартовало командное первенство школ и гимназий по шахматам

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