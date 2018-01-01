Волейболистки «Энергии» стали первыми

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В представительном традиционном (шестом по счету) международном турнире Galla Cup 2018, состоявшемся 5-7 января в Нарве, волейболистки «Энергии» впервые стали победительницами. До сих пор этот домашний турнир нарвским девушкам выиграть не удавалось.

«Золотой состав» команды «Энергии». Нижний ряд, слева направо: Диана Качан, Мария Тимофеева, Алеся Баранова, Кристина Рабцевич. Верхний ряд, слева направо: Валерия Нилова, Вероника Козлова, Регина Загдай, Мария Вагулина и Татьяна Захарова.

В турнире участвовали семь команд – три эстонских и четыре российских.

И это были сильные коллективы из Санкт-Петербурга, Пскова, Таллинна, Соснового Бора Ленинградской области и, естественно, Нарвы. Последние два города, более или менее сопоставимые по численности населения, выставили по две команды. Волейболистки состязались три дня, и в результате команда Нарвской спортивной школы «Энергия» заняла первое место. Вторым стал спортивный клуб «Палусалу» из Таллинна, а 3-е место досталось спортсменкам из Петербурга. Лучшим игроком была признана волейболистка команды-победительницы Диана Качан. Тренерами нарвитянок являются Галина Алферова и Виктория Прусакова, которые также занимаются с молодыми спортсменками из волейбольного клуба «Галла», основанного в 1998 году. Организаторы турнира благодарят за финансовую поддержку Отдел культуры и спорта Нарвской горуправы, а также фонд Eesti Kultuurkapital.

Сергей ТРОХАЧЕВ