Кто такой IT-специалист и почему ему прочат уверенное будущее?   

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Компьютеризация шагает по планете, и мы в нашей маленькой Эстонии находимся внутри того же самого движения. Само время бросает нам вызов найти всем этим умным «вычислительным машинам» руки и головы грамотных специалистов - айтишников и сисадминов. «Нарвская Газета» задалась целью выяснить и рассказать своим читателям о том, где же в Нарве можно получить эту современную, востребованную и, надо полагать, весьма перспективную специальность.

Сегодня компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они используются в самых разнообразных ситуациях и в самой разной человеческой деятельности: дома, на работе, на производстве, при обучении. Поэтому популярность IT-специалистов (или «айтишников») в наше время настолько велика и настолько широк спектр сфер и профессий, связанных с использованием знаний и умений такого рода специалистов, что без них, кажется, нынче невозможна никакая деятельность вообще. СМИ обращают пристальное внимание на популярность новой профессии, все чаще говоря о большой востребованности этих специалистов на рынке труда Эстонии и даже об их катастрофической нехватке.

На базе основной и средней школы

В Нарвском филиале Ида-Виру­маас­кого центра профессионального образования сейчас работают пятеро преподавателей мультимедийных и информационных технологий.

Это учебное заведение приглашает по временным договорам и тех специалистов предприятий информационно-коммуникационных технологий, которые являются высококлассными профессионалами в своей отрасли. Они же проводят мастер-классы для учащихся.

В центре учатся не только ребята, закончившие основную школу или гимназию и избравшие своей специализацией информационные технологии, но и взрослые, которые повышают уровень своей квалификации, получают новые компетенции, применимые в области. Есть у этого направления учебной деятельности центра и свои выпускники. Где же они находят себе применение по окончании учебы?

Татьяна Шевченко, руководитель мультимедиа и ИТ-специальностей Нарвского филиала Ида-Виру­маас­кого центра профобразования:

- Наши выпускники работают в разных городах Эстонии: Нарве, Таллинне, Тарту. Среди предприятий и учреждений, где они сегодня заняты, есть нарвское и таллиннское подразделения ERR , AS Nortal, AS Tallink Group, Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел Эстонии, Febest€ope Distribution OÜ.

Если говорить о других местах работы наших выпускников, то это редакции, типографии, библиотеки, дома творчества, школы (поддержка компьютеров и сети, домашняя страничка), а также маленькие фирмы, занимающиеся ремонтом и сборкой, обслуживанием компьютеров и компьютерной сети.

Любая специальность, которой сегодня обучают в профессиональном центре, включает в себя множество жизненных и профессиональных навыков, которыми нужно овладеть для того, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно на рынке труда в той или иной области. У нас есть специальности разных уровней подготовки. Каждая специальность отвечает определенному стандарту либо требованиям работодателя.

В обязанности младшего специалиста по IT-обслуживанию (один год обучения) входит как сборка вычислительных систем по требованию заказчика, так и установка программного обеспечения, администрирование компьютерных сетей.

Специалист по IT- системам (2 года обучения) обладает по окончании учебы большим набором компетенций – дополнительно создает алгоритмы и скрипты на языках программирования, администрирует серверные операционные системы.

Младший специалист в области мультимедиа овладевает не только профессиональными навыками по основам дизайна, разработке веб-страниц, аудио и видео монтажу, но и набором современных IT- методов, которые рассматриваются не только в теории, но и применяются на практике. Во время уроков применяются методы командной работы, а также устанавливается связь между разными дисциплинами, при этом на уроках используются как эстонский, так и английский языки.

Наши студенты успешно продолжают обучение в Нарвском колледже Тартуского университета, Академии художеств города Вильянди, Таллинском институте кинематографии, Таллинском техническом университете либо находят работу как в Эстонии, так за рубежом. По системе VÕTA для них возможен также перезачёт некоторых предметов, если имеет место совпадение учебных программ.

Рост числа компьютеров, объединение их в глобальные сети, разработка всё более быстрых процессоров и увеличение вместимости устройств памяти требует высококлассных IT-спе­ци­алистов: программистов, администраторов сетей и баз, программистов-разработчиков, модераторов, специалистов по кибербезопасности, веб-дизайнеров, 3D-аниматоров.

На базе гимназической ступени

Нарвский колледж ТУ в 2015-м году дал старт программе обучения «Разработка инфотехнологических систем». Длительность обучения по этой специальности составляет 3 года, и уже в этом году состоится первый выпуск. Руководитель IT-специальности Вероника Осовик поясняет, что цель данной учебной программы — подготовка студентов к работе в области современных коммуникационных и информационных технологий.

Вероника Осовик:

- В рамках обучения студенты приобретают навыки программирования и администрирования инфотехнологических систем. Также акцент в учебной программе сделан на практике, которая, в основном, проходит на предприятиях. Помимо этого у студентов есть возможность получать навыки в области предпринимательства: это может быть обучение предметам по выбору совместно со студентами специальности «Предпринимательство и руководство проектами», а также участие в различных проектах регионального и даже международного уровня. В прошлом году студенты IT-специальности участвовали в проекте StartUp Passion - обучающей программе для тех, кто хочет создать свой стартап. Участие в программе проходило поэтапно в трех разных странах: Эстонии, Латвии, Финляндии.

Не каждому по плечу

Педагог Андрэ Сяэск (ассистент инфотехнологии, магистр) начал преподавать программирование в НКТУ в этом учебном году. «Действительно ли в Эстонии, в целом, и в Нарве, в частности, несмотря на широкие возможности обучения наблюдается большая нехватка IT-специалистов, как об этом вещают СМИ?» - поинтересовались мы.

Андрэ Сяэск:

- Нехватка IT-специалистов, в каком-то смысле, обманчива, так как может создать ложное впечатление, что в этой сфере легко найти высокооплачиваемую работу любому желающему. На деле ситуация сложнее. С одной стороны, эта нехватка, действительно, есть, с другой стороны, фирмы не стремятся заполнить эту нехватку любыми желающими. Таким образом, вопрос упирается не столько в количество, сколько в качество. Сегодня много тех, кто хочет войти в эту область, но требования на всех уровнях, в том числе и при обучении, чрезвычайно высоки. Многие из тех, кто идут учиться этой специальности, не справляются даже с учёбой, а из тех, кто успешно завершает обучение, далеко не у всех есть способности и мотивация для дальнейшего профессионального развития и достижения уровня, которого требуют имеющиеся вакансии. Поэтому той работы и тех зарплат, на которые они изначально рассчитывали, они могут не получить. Понимаю, что это звучит несколько пессимистично, но завышенные ожидания могут привести к сильным разочарованиям. Зачастую намного легче найти работу и хороший доход в сферах, максимально далёких от компьютерных технологий. Да, многие программисты действительно получают зарплаты в 2-3 тысячи евро в месяц и выше, но стать таким программистом под силу далеко не каждому.

Айтишник – это специалист, работающий в сфере IT (информационных технологий). Так называют в разговорном языке «компьютерщиков», программистов и всех тех, чья профессия связана с вычислительными устройствами, базами данных, составлением программ. Это и системные администраторы, и наладчики, и монтажники, и инженеры систем наблюдения и сетей, криптографы, специалисты по защите информации и технической поддержке, сборщики и настройщики ПК. Сисадмин (англ. sysadmin) - системный администратор. В разговорном русском прижилось сленговое словечко «сисадмин». Это сотрудник, должностные обязанности которого подразумевают обеспечение бесперебойной работы «парка» компьютерной техники, компьютерных сетей, баз данных, заботу об информационной безопасности.

В выигрыше «абстракционисты»?

Выходит, дела на рынке IT-специ­алистов обстоят так же, как и с обучением вообще, и получением высшего образования, в частности: далеко не все находят работу, которая соответствует полученному диплому. Поэтому в деле становления карьеры очень важны личная мотивация студента и приобретаемые им навыки.

Оказывается, что даже отличные знания математики в гимназии не означают автоматически способностей к программированию. Андрэ Сяэск, который имеет высшее образование по физике со специализацией в области астрофизики, это подтверждает: по его словам, высокая степень абстрактной формальности компьютерных систем, управления и создания программ отсеивает тех, кто не обладает способностью к абстрактному мышлению.

Андрэ Сяэск:

- Связь хорошей оценки по математике в школе и способностей к программированию слабее, чем можно было бы подумать: из первого автоматически не следует второе, и второе не обязательно подразумевает первое. Критически важной для работы программиста является именно высокая способность к абстрактному и логическому мышлению, которая, безусловно, помогает в изучении математики в школе, но не является обязательной для прохождения школьной программы. А вот работать программистом без этой способности будет очень трудно. В своей преподавательской деятельности я вижу, что у многих студентов недостает способностей к выстраиванию в голове чётких формальных логических структур.

Как работавшему в этой сфере до преподавания в колледже, господину Сяэску ситуация с применением на практике знаний инфотехнологии известна изнутри. Большинству работодателей не требуются в массовых количествах специалисты начального уровня, скорее, им нужны только самые лучшие и талантливые, которых они, зачастую, готовы развивать дальше своими силами.

Андрэ Сяэск:

- Например, в Нарве у нас есть большое предприятие Eesti Energia и можно было бы подумать, что им требуется большой штат системных администраторов. На деле же там в этой сфере работает буквально несколько человек. Уровень автоматизации настолько высок, что один системный администратор сегодня обслуживает сотни или даже тысячи рабочих мест.

Айтишника, ступившего на путь преступления, часто называют хакером. При этом изначально это слово не имело криминальной окраски и означало человека, способного что-то «взломать», найдя нетривиальное решение в какой-то сложной ситуации. И по сей день есть айтишники, называющие себя белыми или этичными хакерами, не стремящимися получить личную выгоду или причинить вред, а, наоборот, противодействующими компьютерной преступности и занимающимися тестированием безопасности компьютерных систем на добровольной основе.

Сергей БАШИЛОВ