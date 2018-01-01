Кто такой IT-специалист и почему ему прочат уверенное будущее?   

ОбразованиеКто такой IT-специалист и почему ему прочат уверенное будущее?
Дата публикации: Сегодня, 10:41 Просмотрено: 184
Компьютеризация шагает по планете, и мы в нашей маленькой Эстонии находимся внутри того же самого движения. Само время бросает нам вызов найти всем этим умным «вычислительным машинам» руки и головы грамотных специалистов - айтишников и сисадминов. «Нарвская Газета» задалась целью выяснить и рассказать своим читателям о том, где же в Нарве можно получить эту современную, востребованную и, надо полагать, весьма перспективную специальность.
Сегодня компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они используются в самых разнообразных ситуациях и в самой разной человеческой деятельности: дома, на работе, на производстве, при обучении. Поэтому популярность IT-специалистов (или «айтишников») в наше время настолько велика и настолько широк спектр сфер и профессий, связанных с использованием знаний и умений такого рода специалистов, что без них, кажется, нынче невозможна никакая деятельность вообще. СМИ обращают пристальное внимание на популярность новой профессии, все чаще говоря о большой востребованности этих специалистов на рынке труда Эстонии и даже об их катастрофической нехватке.
На базе основной и средней школы
В Нарвском филиале Ида-Вирумааского центра профессионального образования сейчас работают пятеро преподавателей мультимедийных и информационных технологий.
Это учебное заведение приглашает по временным договорам и тех специалистов предприятий информационно-коммуникационных технологий, которые являются высококлассными профессионалами в своей отрасли. Они же проводят мастер-классы для учащихся.
В центре учатся не только ребята, закончившие основную школу или гимназию и избравшие своей специализацией информационные технологии, но и взрослые, которые повышают уровень своей квалификации, получают новые компетенции, применимые в области. Есть у этого направления учебной деятельности центра и свои выпускники. Где же они находят себе применение по окончании учебы?
Татьяна Шевченко, руководитель мультимедиа и ИТ-специальностей Нарвского филиала Ида-Вирумааского центра профобразования:
- Наши выпускники работают в разных городах Эстонии: Нарве, Таллинне, Тарту. Среди предприятий и учреждений, где они сегодня заняты, есть нарвское и таллиннское подразделения ERR , AS Nortal, AS Tallink Group, Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел Эстонии, Febest€ope Distribution OÜ.
Если говорить о других местах работы наших выпускников, то это редакции, типографии, библиотеки, дома творчества, школы (поддержка компьютеров и сети, домашняя страничка), а также маленькие фирмы, занимающиеся ремонтом и сборкой, обслуживанием компьютеров и компьютерной сети.
Любая специальность, которой сегодня обучают в профессиональном центре, включает в себя множество жизненных и профессиональных навыков, которыми нужно овладеть для того, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно на рынке труда в той или иной области. У нас есть специальности разных уровней подготовки. Каждая специальность отвечает определенному стандарту либо требованиям работодателя.
В обязанности младшего специалиста по IT-обслуживанию (один год обучения) входит как сборка вычислительных систем по требованию заказчика, так и установка программного обеспечения, администрирование компьютерных сетей.
Специалист по IT- системам (2 года обучения) обладает по окончании учебы большим набором компетенций – дополнительно создает алгоритмы и скрипты на языках программирования, администрирует серверные операционные системы.
Младший специалист в области мультимедиа овладевает не только профессиональными навыками по основам дизайна, разработке веб-страниц, аудио и видео монтажу, но и набором современных IT- методов, которые рассматриваются не только в теории, но и применяются на практике. Во время уроков применяются методы командной работы, а также устанавливается связь между разными дисциплинами, при этом на уроках используются как эстонский, так и английский языки.
Наши студенты успешно продолжают обучение в Нарвском колледже Тартуского университета, Академии художеств города Вильянди, Таллинском институте кинематографии, Таллинском техническом университете либо находят работу как в Эстонии, так за рубежом. По системе VÕTA для них возможен также перезачёт некоторых предметов, если имеет место совпадение учебных программ.
|Рост числа компьютеров, объединение их в глобальные сети, разработка всё более быстрых процессоров и увеличение вместимости устройств памяти требует высококлассных IT-специалистов: программистов, администраторов сетей и баз, программистов-разработчиков, модераторов, специалистов по кибербезопасности, веб-дизайнеров, 3D-аниматоров.
На базе гимназической ступени
Нарвский колледж ТУ в 2015-м году дал старт программе обучения «Разработка инфотехнологических систем». Длительность обучения по этой специальности составляет 3 года, и уже в этом году состоится первый выпуск. Руководитель IT-специальности Вероника Осовик поясняет, что цель данной учебной программы — подготовка студентов к работе в области современных коммуникационных и информационных технологий.
Вероника Осовик:
- В рамках обучения студенты приобретают навыки программирования и администрирования инфотехнологических систем. Также акцент в учебной программе сделан на практике, которая, в основном, проходит на предприятиях. Помимо этого у студентов есть возможность получать навыки в области предпринимательства: это может быть обучение предметам по выбору совместно со студентами специальности «Предпринимательство и руководство проектами», а также участие в различных проектах регионального и даже международного уровня. В прошлом году студенты IT-специальности участвовали в проекте StartUp Passion - обучающей программе для тех, кто хочет создать свой стартап. Участие в программе проходило поэтапно в трех разных странах: Эстонии, Латвии, Финляндии.
Не каждому по плечу
Педагог Андрэ Сяэск (ассистент инфотехнологии, магистр) начал преподавать программирование в НКТУ в этом учебном году. «Действительно ли в Эстонии, в целом, и в Нарве, в частности, несмотря на широкие возможности обучения наблюдается большая нехватка IT-специалистов, как об этом вещают СМИ?» - поинтересовались мы.
Андрэ Сяэск:
- Нехватка IT-специалистов, в каком-то смысле, обманчива, так как может создать ложное впечатление, что в этой сфере легко найти высокооплачиваемую работу любому желающему. На деле ситуация сложнее. С одной стороны, эта нехватка, действительно, есть, с другой стороны, фирмы не стремятся заполнить эту нехватку любыми желающими. Таким образом, вопрос упирается не столько в количество, сколько в качество. Сегодня много тех, кто хочет войти в эту область, но требования на всех уровнях, в том числе и при обучении, чрезвычайно высоки. Многие из тех, кто идут учиться этой специальности, не справляются даже с учёбой, а из тех, кто успешно завершает обучение, далеко не у всех есть способности и мотивация для дальнейшего профессионального развития и достижения уровня, которого требуют имеющиеся вакансии. Поэтому той работы и тех зарплат, на которые они изначально рассчитывали, они могут не получить. Понимаю, что это звучит несколько пессимистично, но завышенные ожидания могут привести к сильным разочарованиям. Зачастую намного легче найти работу и хороший доход в сферах, максимально далёких от компьютерных технологий. Да, многие программисты действительно получают зарплаты в 2-3 тысячи евро в месяц и выше, но стать таким программистом под силу далеко не каждому.
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Айтишник – это специалист, работающий в сфере IT (информационных технологий). Так называют в разговорном языке «компьютерщиков», программистов и всех тех, чья профессия связана с вычислительными устройствами, базами данных, составлением программ. Это и системные администраторы, и наладчики, и монтажники, и инженеры систем наблюдения и сетей, криптографы, специалисты по защите информации и технической поддержке, сборщики и настройщики ПК.
Сисадмин (англ. sysadmin) - системный администратор. В разговорном русском прижилось сленговое словечко «сисадмин». Это сотрудник, должностные обязанности которого подразумевают обеспечение бесперебойной работы «парка» компьютерной техники, компьютерных сетей, баз данных, заботу об информационной безопасности.
В выигрыше «абстракционисты»?
Выходит, дела на рынке IT-специалистов обстоят так же, как и с обучением вообще, и получением высшего образования, в частности: далеко не все находят работу, которая соответствует полученному диплому. Поэтому в деле становления карьеры очень важны личная мотивация студента и приобретаемые им навыки.
Оказывается, что даже отличные знания математики в гимназии не означают автоматически способностей к программированию. Андрэ Сяэск, который имеет высшее образование по физике со специализацией в области астрофизики, это подтверждает: по его словам, высокая степень абстрактной формальности компьютерных систем, управления и создания программ отсеивает тех, кто не обладает способностью к абстрактному мышлению.
Андрэ Сяэск:
- Связь хорошей оценки по математике в школе и способностей к программированию слабее, чем можно было бы подумать: из первого автоматически не следует второе, и второе не обязательно подразумевает первое. Критически важной для работы программиста является именно высокая способность к абстрактному и логическому мышлению, которая, безусловно, помогает в изучении математики в школе, но не является обязательной для прохождения школьной программы. А вот работать программистом без этой способности будет очень трудно. В своей преподавательской деятельности я вижу, что у многих студентов недостает способностей к выстраиванию в голове чётких формальных логических структур.
Как работавшему в этой сфере до преподавания в колледже, господину Сяэску ситуация с применением на практике знаний инфотехнологии известна изнутри. Большинству работодателей не требуются в массовых количествах специалисты начального уровня, скорее, им нужны только самые лучшие и талантливые, которых они, зачастую, готовы развивать дальше своими силами.
Андрэ Сяэск:
- Например, в Нарве у нас есть большое предприятие Eesti Energia и можно было бы подумать, что им требуется большой штат системных администраторов. На деле же там в этой сфере работает буквально несколько человек. Уровень автоматизации настолько высок, что один системный администратор сегодня обслуживает сотни или даже тысячи рабочих мест.
|Айтишника, ступившего на путь преступления, часто называют хакером. При этом изначально это слово не имело криминальной окраски и означало человека, способного что-то «взломать», найдя нетривиальное решение в какой-то сложной ситуации. И по сей день есть айтишники, называющие себя белыми или этичными хакерами, не стремящимися получить личную выгоду или причинить вред, а, наоборот, противодействующими компьютерной преступности и занимающимися тестированием безопасности компьютерных систем на добровольной основе.
Сергей БАШИЛОВ