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Культура+Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова

Дата публикации: Сегодня, 13:20 Просмотрено: 68

13 января, в субботу, в Художественной галерее состоялся литературно-музыкальный концерт из серии Перекресток искусств в Художественной галерее «Моя «Она»» по ранним рассказам Антона Чехова в исполнении артиста Русского театра Эстонии Сергея Черкасова.

 

+Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова

 

Актёр, Сергей Черкасов, мастерски читал юмористические произведения Антона Павловича Чехова, подчёркивая в них то, что близко сегодняшнему слушателю. Прозвучали рассказы: "Моя "Она"", "Ниночка", "С женой поссорился" и другие.

Каждый зритель смог, путём домысливания, увидеть за словами реальные образы, понять внутренние отношения и намерения героев. В зале царила приятная атмосфера. Слушатели получили заряд бодрости и хорошего настроения.

В рамках концерта была представлена картина Виталия Кузнецова «Она» (1994г) из художественного собрания Нарвского музея.

Елена Полуэктова 

 

Фотогалерея: Елена Полуэктова

 

 

Галерея

+Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова +Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова +Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова +Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова +Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова +Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова +Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова +Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова +Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова +Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова +Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова +Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова +Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова +Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова +Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова

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