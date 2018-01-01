+Галерея. В Художественной галерее состоялся концерт Сергея Черкасова

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13 января, в субботу, в Художественной галерее состоялся литературно-музыкальный концерт из серии Перекресток искусств в Художественной галерее «Моя «Она»» по ранним рассказам Антона Чехова в исполнении артиста Русского театра Эстонии Сергея Черкасова.

Актёр, Сергей Черкасов, мастерски читал юмористические произведения Антона Павловича Чехова, подчёркивая в них то, что близко сегодняшнему слушателю. Прозвучали рассказы: "Моя "Она"", "Ниночка", "С женой поссорился" и другие.

Каждый зритель смог, путём домысливания, увидеть за словами реальные образы, понять внутренние отношения и намерения героев. В зале царила приятная атмосфера. Слушатели получили заряд бодрости и хорошего настроения.

В рамках концерта была представлена картина Виталия Кузнецова «Она» (1994г) из художественного собрания Нарвского музея.

Елена Полуэктова

Фотогалерея: Елена Полуэктова