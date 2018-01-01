Учителя и педагоги Львова ознакомятся с опытом эстонских коллег

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Зимний Львов.

В воскресенье в Эстонию с учебным визитом прибудет на четыре дня группа учителей и воспитателей детских садов из Украины. В рамках программы сотрудничества по развитию украинские педагоги ознакомятся с опытом работы своих эстонских коллег, чтобы затем применить его на практике в школах и детских садах Львова.

Об этом BNS сообщил представитель организующей визит стороны — некоммерческого объединения «Центр обучения и консультирования HARED».

Прибывающие в Эстонию педагоги и воспитатели приезжают из Львова и Львовской области. В рамках проекта SCALE, проводящегося уже второй год, с работой школ и детсадов в Эстонии ознакомились три группы украинских учителей, которые затем применили полученные знания в своей учебно-воспитательной деятельности.

В ходе нынешнего визита львовские учителя и педагоги ознакомятся с принципами оказания кризисной помощи в Таллиннском семейном центре, побывают на уроках истории в Немецкой гимназии в Кадриорге, проследят за уроками цифрового обучения в Пельгулиннаской гимназии Таллинна, а также за участием воспитанников детских садов «Сикупилли» и «Арбу» во всемирной программе экологического обучения.

Программа SCALE предлагает методами активного обучения и повышения экологической информированности формировать безопасную среду обучения, знакомить с мерами снижения напряженности в кризисных ситуациях родителей школьников, учителей и работников сферы образования.

В течение двух лет планируются учебные визиты четырех групп работников образования и родителей, всего с опытом эстонских педагогов ознакомятся в общей сложности 50 человек из Львова и Львовской области.

Руководимый НКО Hared проект финансируется Министерством иностранных дел Эстонии посредством программы развития по сотрудничеству.

BNS