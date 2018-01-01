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КультураEstonian Voices в США выступит на площадке Скандинавского дома

Дата публикации: Вчера, 15:20 Просмотрено: 103

Estonian Voices в США выступит на площадке Скандинавского дома

Вокальный ансамбль Estonian Voices в субботу и воскресенье выступит в США с концертной программой в Нью-Йорке на площадке Скандинавского дома и на международной конференции АРАР в отеле Hilton Midtown.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства культуры, отметив, что в проходящих в эти дни в Нью-Йорке встречах звезд музыкального мира и мастер-классах примет участие и советник министерства по вопросам музыки Мадли-Лийз Партс.

Вокальный ансамбль Estonian Voices был создан в 2010 году и руководит им Кадри Вооранд, в прошлом году удостоенная титула лучшей артистки года в Эстонии.

 

BNS

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