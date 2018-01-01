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Культура«Моя «Она»: по ранним рассказам Антона Чехова

Дата публикации: Вчера, 15:20 Просмотрено: 109

13 января, в субботу, в 15.00 в Художественной галерее состоится литературно-музыкальный концерт из серии Перекресток искусств в Художественной галерее «Моя «Она»» по ранним рассказам Антона Чехова в исполнении артиста Русского театра Эстонии Сергея Черкасова.

 

«Моя «Она»: по ранним рассказам Антона Чехова

 

Цель этих творческих встреч - соединить различные виды искусства определенной тематики в рамках одного концерта и понаблюдать, как поэзия, музыкальные композиции и произведения живописи дополняют друг друга и раскрываются с новых необычных сторон.

Сергей Черкасов - выпускник Горьковского театрального училища. С 1985 года в Русском театре Эстонии сыграл уже более 100 ролей. Сергей Черкасов - автор сценариев театральных и радиоспектаклей на Радио 4. В последние годы артист постоянно выступает с литературно-музыкальными программами русской и зарубежной классики. Актер отмечен множеством наград за вклад в развитие русского театрального искусства и за большой вклад в изучение и популяризацию литературного русского наследия.

В рамках концерта будет представлена картина Виталия Кузнецова «Она» (1994г) из художественного собрания Нарвского музея. Искусствовед Елена Ховарт расскажет об истории этого живописного полотна и о его интерпретации. Совместный проект музыкантов и искусствоведа - интересный образец опытов по соединению слова, музыки и живописных произведений.
Это - уникальное действо, когда картины стали декорацией для поэтического выступления, а стихи – живой иллюстрацией чувств, сходных с настроениями в представленной живописи.

Концерт из серии развлекательно-образовательных мероприятий под общим названием «Перекресток искусств в Художественной галерее» поддерживается фондом Культууркапитал.

Входной билет – 3€

По информации Художественной галереи

«Моя «Она»: по ранним рассказам Антона Чехова

 

 

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