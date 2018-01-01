Повышение зарплат работникам культуры практически не затронет Нарву

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Государство отрапортовало о повышении зарплат работникам культуры. Как оказалось, в Нарве это повышение мало кого затронет.

Делать прогнозы о том, какой именно будет зарплата, например, у сотрудников Нарвского музея, которые являются работниками целевого учреждения, принадлежащего, в том числе, и государству, сейчас не берется никто. Архив «ВП»

Когда я прочитала новость о том, что работникам культуры (имеющим высшее образование и работающим на полную ставку) поднимут минимальную оплату труда до 1150 евро, то искренне обрадовалась и бросилась звонить своей хорошей знакомой. Для неё, воспитывающей в одиночку ребенка, такая прибавка к зарплате была бы очень кстати, но она не разделила мою радость:

- Это нас не касается, увы. Наша организация относится к местному самоуправлению, и наши зарплаты сильно отличаются от заявленных цифр. Кстати, предыдущие повышения зарплат в сфере культуры (до 700 и затем - до900 евро) нас тоже не коснулись, о чем мы,естественно, очень сожалеем. Честно говоря, складывается впечатление, что у нас доход повышается исключительно благодаря тому, что растёт необлагаемая налогом минимальная ставка. По крайней мере, нас, работников, годами не приглашали для внесения изменений в трудовые договоры, да и расчётные листы на руки мы не получаем уже давно, так что я даже не знаю точно, какова сейчас моя рабочая ставка. Но знаю, что далеко не тысяча евро, - грустно сказала она.

«Государевы» люди в плюсе

И действительно, запланированное повышение до 1150 евро (это означает рост минимальной заработной платы в размере 22 %) касается только тех, кто получает зарплату от государства: работники государственных учреждений, публично-правовых институтов, целевых учреждений и уездных библиотек. По словам Меэлиса Компуса, начальника отдела коммуникаций Министерства культуры, данное соглашение коснётся порядка четырех тысяч человек по всей Эстонии, но в Нарве, как оказалось, таких работников практически нет. Нарвская городская библиотека, ДК «Ругодив», художественная, музыкальная и хоровая школы, Молодёжный центр, Дом детского творчества, спортивные школы – все эти учреждения городские, и зарплаты там довольно сильно отличаются от уровня, заданного государством.

Могли бы поднять….

Председатель правления TALO (Центрального союза профсоюзов служащих) Аго Туулинг при подписании документа в Министерстве культуры заявил, что государственное соглашение о заработной плате - это важное послание для всей сферы культуры.

- Соглашение затрагивает только работников культуры, получающих зарплату от государства, но о сохранении преемственности заботятся все работники культуры. Поэтому все оговариваемые принципы оплаты могли бы стать рекомендацией для всех действующих в культурной сфере учреждений, независимо от их подчинения или формы собственности, - отметил он.

Сразу же последовала реакция из столицы: там уже приняли решение поднять зарплаты до уровня, предложенного государством. С 2014 года минимальная зарплата работников сферы культуры в Таллинне возросла на 64%. «Если в 2014 году минимальная зарплата работников сферы культуры с высшим образованием составляла 700 евро, то в 2015 она возросла до 731 евро, в 2016 – до 830 евро, а в прошлом году – до 942 евро», – уточнил вице-мэр столицы Вадим Белобровцев.

…но денег нет

Таллинн – столица, и его доходы не сопоставимы с доходами Нарвы. Конечно, зарплаты понемногу, но поднимаются и в муниципальных учреждениях культуры. По данным Отдела культуры Нарвской горуправы, которые нам предоставил экономист Алексей Соловьёв, за последние пять лет зарплаты выросли у библиотекарей, работников ДК «Ругодив» и сотрудников Молодёжного центра, но ни одна ставка не дотягивает до 700 евро.

Если сравнивать данные на 1 января 2013 года с 1 января 2018 года, то рост зарплат составил в среднем для высококвалифицированных специалистов 27% и 37,9% - для среднеквалифицированных специалистов. То есть, зарплаты практически уравнялись.Если раньше средняя ставка высококвалифицированного специалиста составляла 497 евро, то сейчас она равняется 644 евро, а среднеквалифицированные специалисты поднялась с 409 до 564 евро.

Депутат Лариса Оленина при подготовке бюджета на 2018 год предлагала повысить зарплаты работников муниципальных учреждений культуры хотя бы на 10%.

- Мы долго рассматривали этот вопрос на заседании стратегической комиссии, но, к сожалению, сейчас средств нет. По нашему запросу Отдел культуры рассчитал, что необходимо найти по крайней мере 51 тысячу евро на повышение зарплат. Решено отложить этот вопрос до принятия дополнительного бюджета, которое планируется на март этого года. Если все сложится удачно, то работникам выплатят разницу с первого января задним числом, - поделилась информацией г-жа Оленина.

«Вопрос стоит не о повышении, а о выплате зарплат вообще»

Исключением из общей картины являются лишь сотрудники Нарвского музея, которые являются работниками целевого учреждения, принадлежащего, в том числе, и государству. Но и там ситуация, как известно, далека от идеала.

- В связи с тем, что идёт спор между представителями музея и города, до заседания Совета, назначенного на 22 января, все расходы заморожены. Совет будет рассматривать и утверждать бюджет SA Narva Muuseum. Конечно, мы подписали договор с Министерством культуры о повышении зарплат, зарплаты наших работников и в прежние годы поднимались в соответствии с решениями министерства. Хочу заметить, что повышение должно коснуться не только тех, кто связан с основной деятельностью музея, но и обслуживающего персонала – для них запланировано повышение зарплаты на 7,5%. Но сейчас стоит вопрос не о повышении, а о простой выплате зарплат. Музей так и не получил от города 70 000 евро из резервного фонда, поэтому появилась налоговая задолженность. В этом году и государство поделило на три части свою долю денег и выплатило пока только одну треть, поэтому мы испытываем трудности с оборотом денег. В такой ситуации делать прогнозы о том, какой именно будет зарплата у сотрудников музея за январь, я не берусь, - прокомментировала ситуацию Анжелика Штыкалов, руководитель по качеству SA Narva Muuseum, которая занимается, в том числе, аналитикой и финансовыми прогнозами.

Выходит, что за радостными рапортами из столицы о повышении зарплат в той или иной отрасли порой можно и не увидеть, что повышение это касается далеко не всех или же совсем не в том размере, как это может показаться рядовому обывателю. И совсем уж грустно получается, когда видишь, что жители провинциальных городов остаются совсем в стороне от процесса роста средней заработной платы, которая, как принято считать, свидетельствует о росте благосостояния эстоноземельцев и росте экономики в государстве.

Софья Боборенко