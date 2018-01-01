Минкульт нашел выход из патовой ситуации в Нарвском музее

Дата публикации: Вчера, 14:41 Просмотрено: 138

Как сообщает rus.err.ee, в конце прошлого года выбрать нового руководителя Нарвского музея не удалось, поскольку во время голосования в совете два кандидата получили равное число голосов. Теперь же Министерство культуры уверяет, что подобная ситуация не повторится.

Об этом в среду, 10 января, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на вице-канцлера Министерства культуры, а по совместительству и председателя совета Нарвского музея Тарви Ситса.

"Сейчас мы уперлись в стену. Если в ближайший месяц мы не договоримся с другими основателями музея (властями Нарвы - прим. rus.err.ee), то контроль над музеем перейдет к государству. В случае равного распределения голосов, решающим станет голос председателя совета", - сказал Ситс, по словам которого, данное право прописано в уставе музея.

В настоящее время в совет Нарвского музея входят шесть человек. Из них половину назначает государства, вторую половину - город Нарва.

Тарви Ситс сказал, что если власти Нарвы не начнут выполнять свои обязательства, то музей закрывать не станут.

"Нарвский замок, как символ границы Эстонии и Европейского союза, будет по-прежнему освещаться по ночам, но часть его деятельности нам придется закрыть, а людей - сократить. И это уже останется на совести городских властей", - предупредил Тарви Ситс.

rus.err.ee