Завершился командный турнир и названы лучшие шахматисты Нарвы

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Традиционное командное соревнование, посвящённое 102-й годовщине со дня рождения Пауля Кереса, состоялось 6 января в большом зале Нарвского Дома детского творчества, где 2 месяца назад проходил международный турнир «Балтийские звёзды».

Нарва была представлена всеми тремя шахматными клубами. А всего участвовало 7 команд, в том числе из Кохтла-Ярве и Ленинградской области, по 5 человек в каждой. Не обошлось без неожиданностей. Команда Ленобласти с тремя международными мастерами уступила нарвским клубам «Каиссе» и «Авесте» с одним и тем же счетом 2:3. В итоге победила команда нарвского клуба «Малетяхт», 2-е место заняла «Диагональ» из Кохтла-Ярве и 3-е – опять же нарвская «Каисса». Надо сказать, что все три команды набрали по 4 очка из 6. Поэтому места определялись по дополнительным показателям, в частности, по общей сумме всех очков в финале, которая оказалась лучшей у «шахматных звезд» в лице мастера ФИДЕ Юрия Фирстова, кандидатов Дмитрия Вергуна и Александра Тачилина, а также Алексея Зубехина и Влада Протасова.

На закрытии турнира, кроме победителей и призёров командного турнира, были отмечены также лучшие шахматисты Нарвы по итогам соревнований 2017 года.

Среди мужчин таковым стал чемпион города и Эстонии в составе клуба «Каисса» кмс Эдуард Коновалкин, среди сеньоров – его одноклубник Юрий Гаврилов, а среди юношей второй год подряд Алексей Гаранин.

У девушек награды получили две ученицы Пяхклимяэской гимназии: ее выпускница Анастасия Моисеева и чемпионка Эстонии в группе до 12 лет Арина Полуэктова.

И самым юным, 8-летним Анастасии Лаврухиной и Мирославу Гасанбекову, вручили Кубки «Шахматных Надежд».

Сергей ТРОХАЧЕВ

(По информации тренера ФИДЕ Леонида Пелешева)