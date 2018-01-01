Вскоре начнутся интерактивные технологические курсы ТТУ для гимназистов

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Институт геологии ТТУ приглашает гимназистов на зимние курсы, которые пройдут в течение четырех суббот и на которых можно исследовать происходящее в земных недрах как в природе, лаборатории, так и в виртуальном мире через увлекательные практические занятия.

По словам ученого Института геологии Рутть Хинтс, на курсы ожидаются заинтересованные в вопросах технологии и предметах естествознания молодые люди, которые смогут исследовать происходящее в земных недрах с помощью новейших технологических решений.

«Поскольку технология обновилась, мы решили открыть курсы, на которых исследования земных недр можно осуществлять в полной мере с использованием этих обновлений», - пояснила Хинтс и добавила, что большой интерес молодежи к новым технологиям в естествознании демонстрирует то, что на всех прежних курсах по 3D в ТТУ желающих было всегда больше, чем свободных мест.

Цель курсов - дать молодежи обзор о различных лабораторных и основанных на ИТ-решениях научных методах исследования, дать новые знания в 3D-моделировании и возможность применить их на практике.

«Например, во время полевых работ интерактивных курсов мы посетим карьер Харку и подземные ходы времен войны в Астангу, где на месте исследуем различные слои пород, а также запустим дрон для исследования этого района. В лаборатории молодежь сможет попробовать работу сканирующего электронного микроскопа – в разных рабочих комнатах можно будет исследовать окаменелости и устанавливать их возраст по находимым микроорганизмам. Во время дня GIS узнаем, как читать и работать с географическими картами, а во время 3D-моделирования под руководством опытного аниматора узнаем, как с помощью виртуальной реальности и 3D-моделей смоделировать зоны залежей золота или нефти», - описывает Хинтс практические занятия курсов.

Учебные дни технологических курсов состоятся по субботам - 20.01, 27.01, 3.02 и 10.02 с 11 до 16 часов, из них три – в университетском городке ТТУ и один – в карьере Харку и подземных ходах Астангу. Стоимость курсов - 29 евро, зарегистрироваться можно до 16 января. Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно на странице Института геологии в Facebook: www.facebook.com/geoloogiainstituut/

Институт геологии ТТУ входит в факультет естествознания ТТУ и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их добычи.

По информации из Института геологии ТТУ