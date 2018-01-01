То ли люди, то ли куклы...

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В декабре в Нарвской художественной галерее состоялось мероприятие необычного формата. В рамках программы «Нарва - осенняя столица Эстонии» под эгидой театра «Королевский Жираф» прошел второй фестиваль кукольной культуры «Куклы и Театр».

Кукла — это не просто предмет, а произведение искусства, придуманный образ и своеобразный носитель информации.

Почему театр клоунады, пластики и движения второй год подряд обращает внимание зрителей на авторскую куклу? С этим вопросом «НГ» обратилась к руководителю театра Стасу Варкки, а также к актрисам Ларисе Лебедевой и Анне Варкки.

Сначала создать, а потом вдохнуть жизнь

Как отметил Стас Варкки, с мастерами-кукольниками актеров театра сближают образ жизни, творческая составляющая и восприятие окружающей действительности. Линия, форма, фактура, кропотливая работа над созданием образа, а следом - его «оживление», притяжение других миров и безграничная вера в сказку…

Стас Варкки:

- На протяжении многих лет актеры театра тесно соприкасались в своем творчестве с мастерами кукольного жанра из разных стран. Так как наш театр работает на стыке разных направлений: клоунады, пластики, движения, танца, работы с различными предметами, в том числе, с масками и куклами, - мы всегда следили за развитием кукольного театра. Именно поэтому актерам «Королевского жирафа» очень хотелось представить вниманию нарвского зрителя некий экскурс в мир авторской куклы.

В подготовленном перформансе мы поставили задачу совместить в одной программе и свою поэзию, и рэп, и миниатюры, в которых раскрывается тема «оживления куклы». Авторская кукла становится театральной. Артисты разыгрывают простые сюжеты, в которых они сами играют кукол, используя технику пантомимы и танца.

Учитывая уникальность этого проекта, а также отсутствие в Нарве кукольного театра, мы вместе с представителями таллиннского Дома авторской куклы пришли к выводу, что такой проект должен стать традиционным, а поиск в направлении «Куклы и театр» будет продолжаться.

Белый, черный и иные миры

Лариса Лебедева подчеркнула, что последний театральный сезон был насыщен различными проектами, направленными на зрителей разного возраста. Так, именно в этом сезоне была создана версия спектакля для детей, которая была показана в школах Таллинна и Нарвы, причем, не только ученикам младших классов, но и лицеистам. В рамках фестиваля «Куклы и театр», как и в первом сезоне, состоялась выставка авторских кукол, где Лариса выступила в роли художника-оформителя.

Лариса Варкки:

- Как художнику-оформителю экспозиции, мне хотелось отразить рождественское настроение, создать праздничную атмосферу, постараться как-то необычно преподнести кукол, которые дарят душевное тепло. Не хотелось просто усадить их в стеклянные витрины, поэтому я заранее с помощью стендов и тканей подходящей цветовой гаммы разработала в пространстве театра подходящие именно этим куклам «миры». Здесь был и «Белый мир Рождества», где вокруг елки собрались куклы авторов из города-побратима Нарвы – Петрозаводска, и «Путешествие по реке поэзии» с шарнирными деревянными куклами Славы Зубкова, и «Черный мир с черной елочкой и Черной принцессой» Риммы Невской, признанного мастера мирового уровня, посетившей наш первый фестиваль кукольной культуры и подарившей театру одну из своих работ.

Актера и куклу роднит образ

На выставке авторских кукол, по словам Ларисы Лебедевой, были представлены работы признанных художников жанра из разных стран и городов – России (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск), Швейцарии, Италии и Франции. Также демонстрировались авторские куклы и фигурки драконов, ангелов, химер, сфинксов и других сказочных персонажей художницы и актрисы театра Анны Варкки. Как отмечает сама мастерица, совместный творческий процесс и общение с мастерами авторских кукол очень вдохновляет и дает заряд энергии для создания образов, персонажей и декораций к спектаклям, .

Анна Варкки:

- Работа над куклой, в свою очередь, помогает также в искусстве гримера и визажиста, в поиске образов для театра, в результате чего сценические герои и персонажи переселяются в кукольные миры.

Нарва и Таллинн: дружба «домами»

Уже многие годы «Королевский жираф» дружит с Домом авторской куклы Таллинна. В рамках программы фестиваля прошла лекция его представительницы Татьяны Забашта (на фото). На этот раз Татьяна привезла в Нарву коллекцию: 10 кукол разных авторов, изготовленных из различных современных материалов. Татьяна рассказала о том, как необычное видение мира может быть передано с помощью куклы.

Коллективы театра и Дома авторской куклы пересекаются в творческих проектах. Так, в атмосфере старинного здания, где расположен Дом авторской куклы, проводились вечера поэзии Стаса Варкки, были прочитаны его «Главы Рыцарского романа», превратившиеся в этом сезоне в один из спектаклей театра «Королевский жираф».

Частью выставочной экспозиции фестиваля стал стенд с работами художника из Санкт-Петербурга Лены Суботы. Ее картины, заставляющие мечтать, рождают странные ощущения ирреальности, эфемерности, воздушности и погружают зрителей в магический мир вымысла и реальности без мрачных настроений и социальных проблем.

Евгений РОГОВ