+Галерея. В Художественной галерее открылась выставка работ Александра Дикушенко "Далёкое-близкое"

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5 января в Художественной галерее Нарвского музея открылась персональная выставка художника из Кохтла-Ярве Александра Дикушенко - "Далекое-близкое". Aлександр Дикушенко с 1999 года руководит художественным отделением Ахтмеской школы искусств. Участник республиканских и международных выставок, педагог, член объединения русских художников Эстонии.

Фото: Елена Полуэктова

Воспоминания из детства, впечатления и свое представление об окружающем мире, как о постоянном круговороте явлений и действий — всё это задумчивые, светлые и лиричные картины художника.

В работах А. Дикушенко - жизнь без боли и особых забот, без горя и отчаяния. В них нет страха и тревожного беспокойства. Только - чистая радость, наполненная любимыми ароматами, теплыми мечтами, рассказанная звенящим, светящимся мазком мастера-волшебника. Все пропитано новым радостным обретением невыразимого звонкого божественного света. Каждая картина - счастливая пьеса с букетом визуальных и ощущенческих ассоциаций.

Не секрет, что характер художника, его мировосприятие, философия, как в зеркале отражается в его картинах. Цветовой строй произведений, выбор темы и жанра, образы их наполняющие, символические изводы и даже динамика композиции - это самохарактеристика, автобиография мастера. Когда я первый раз увидела картины Александра Дикушенко, я не видя еще автора, обрадовалась встрече с человеком оптимистичным и воссторженным. А познакомившись с художником, поняла, что не ошиблась в своем предположении. Открытый и искренний человек, Александр, сразу же располагает к себе людей. И сегодня на открытии выставки к художнику обращались и его нарвские коллеги, пришедшие в галерею разделить его радость, и люди совершенно незнакомые. Радостное удивление вызвало у Александра замечание одного "далекого от искусства человека", как он сам отрекомендовался, относительно композиций двух картин художника : "Отец" и "Мамины кружева". Обе картины решены в символическом ключе с множеством образов-воспоминаний, близких художнику: рамки от пчелиных сот отца-пасечника, мамины кружева и настольная лампа, отцовская балалайка и детская фотография Александра... Жесткие, рубленные линии диагональной композиции "отцовской" работы противопоставлены клубящимся овалам, из которых выстроена "мамина" композиция. Для художника такое женско-мужское ритмическое разделение произошло подсознательно, а зритель без труда проанализировал две картины и раскрыл автору его картины с точки зрения визуальной логики.

Вообще рассматривать картины Александра Дикушенко удивительно интересно и увлекательно. Каждый по-своему прочитывает ассоциативный ряд символов и придумывает свою интерпритацию картины. Например, дети, рассматривая картину "Кофейный гном", рассказали мне, что гном слушает музыку старинной кофемолки и сочиняет под нее кофейные истории, которые записывает не чернилами, а кофе!

Выставка продлится до 2 февраля. Надеемся, что все желающие успеют насладиться мудростью и юмором, проникнуться тихими ностальгичными воспоминаниями и яркими фантазиями талантливого и самобытного художника Александра Дикушенко.

Елена Ховарт, искусствовед

Фотогалерея: Елена Полуэктова