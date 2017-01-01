Рождественское послание преосвященного Лазаря, епископа Нарвского и Причудского, клиру и мирянам Нарвской и Причудской епархии

Благовестник ВирумааРождественское послание преосвященного Лазаря, епископа Нарвского и Причудского, клиру и мирянам Нарвской и Причудской епархии
Дата публикации: Сегодня, 19:34 Просмотрено: 53
Христос рождается-славьте!
Христос с Небес-встречайте!
Христос на земле-воспряньте!
Пой Господу, вся земля».
(Ирмос 1-й песни канона)
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!
Святыми днями Рождественского поста, которым мы через воздержание отдаем Богу десятину за радости и благодеяния года, Церковь готовила нас к достойной встрече появления в мире Христа Спасителя. За долгие столетия бытия европейской цивилизации мы привыкли к этому событию и во многом утеряли чувство новизны при его приближении. Для кого-то Рождество является удобным поводом провести время в кругу семьи, близких родственников, наслаждаясь покоем и уютом. Есть, безусловно, и равнодушные, в чьих сердцах этот праздник не вызывает никакого отклика, кроме чувства соприкосновения с отжившей стариной. Однако, при своем появлении христианство под воздействием проповеди апостолов и мужественной стойкости мучеников произвело мощный слом в сознании людей древности. Прошло всего три столетия со времени Рождения Христа, и гордая своим могуществом, военной силой, с принципом довлеющего над всем закона Римская Империя склонила свою голову перед нищим и незлобливым проповедником из Галилеи. Оно же стало и проводником культуры для разрозненных диких варварских племен , населявших тогда Европу.
Не без удивления мы теперь можем наблюдать, как через законодательную деятельность, насильственно насаждаемую терпимость к низменным человеческим порокам постепенно вымарывается из сознания наших современников память о христианском прошлом. Часто не без основания нас упрекают в теплохладности, и мы порой молча с равнодушным сердцем проходим мимо чужой беды, не замечаем обездоленных, не хотим протянуть руку помощи, роняя этим свое высокое имя, усвоенное при Святом Крещении.
Ушедший год ознаменовался общественными дискуссиями, вызванными 100-летием революционных событий в России. Рухнула мощная империя, прекратила существование монархия, начались жесточайшие гонения на верующих. И хотя основные события проходили за пределами нашей страны, однако волны пролетарской ненависти докатились и до Эстонии. В лике Новомучеников Церкви Русской есть священники нашего города Димитрий Чистосердов и Александр Волков, жестоко убитые в пригороде Нарвы. В конце XIX столетия накануне трагических событий века двадцатого увидело свет произведение модного тогда философа Ницше с вызывающим названием «Бог умер». В частности, автор писал с восторгом: «Величайшее из новых событий — что «Бог умер» и что вера в христианского Бога стала чем-то не заслуживающим доверия — начинает уже бросать на Европу свои первые тени». И эти тени действительно покрыли густым мраком мир, унеся жизни миллионов людей. Но он не единственный «пророк». Из столетия в столетия перекочевывают предсказания о скорой и неминуемой гибели дела Иисуса Христа и Его последователей. Но история неуклонно подтверждает правоту слов, сказанных ап. Павлом две тысячи лет назад: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13.8). Его живительная сила продолжает обильно изливаться в недрах Церкви, давая каждому дары по силе веры.
В день праздника Рождества Христова к обычным благопожеланиям мне хотелось бы присоединить призыв к ответственному отношению к тому величайшему дару, который был некогда вручен нам в Таинстве Крещения, и помнить, что в наших силах сделать этот несовершенный мир лучше, чище и светлее.
Преосвященный Лазарь,
епископ Нарвский и Причудский
Расписание праздничных Рождественских служб
Нарвский Воскресенский кафедральный собор
Суббота, 6 января
Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник
9.00. Часы, Литургия, Великая Вечерня.
17.00. Праздничное всенощное бдение.
23.15. Исполнение хором колядок, чтение Часов.
Васкресенье, 7 января
Рождество Христово
00.00. Торжественное начало праздничной Божественной Литургии. По окончании Литургии будет совершено славление у вертепа.
8.30. Часы, Божественная Литургия.
17.00. Полиелейное богослужение.
Храм Нарвской иконы Божией Матери
Суббота, 6 января
Навечерие Рождества Христова (Рождественский Сочельник)
7.40. Исповедь.
8.00. Литургия.
21.00. Исповедь.
21.30. Всенощное бдение (поет хор «Валаам»).
Васкресенье, 7 января
Рождество Христово
00.00. Литургия (поет хор «Валаам»).
7.45. Исповедь.
8.30. Поздняя литургия.
16.00. Колядки в исполнении хора «Валаам» (храм).
Храм святых Двенадцати апостолов
Суббота, 6 января
Навечерие Рождества Христова (Рождественский Сочельник)
8.40. Часы. Литургия. Великая Вечерня.
20.30. Исповедь.
21.00. Великое повечерие, Утреня, Божественная Литургия.
После службы прихожан развезет автобус.
Васкресенье, 7 января
Рождество Христово
8.40. Часы. Литургия.
15.00. Великая Вечерня.
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