Рождественское послание преосвященного Лазаря, епископа Нарвского и Причудского, клиру и мирянам Нарвской и Причудской епархии

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Христос рождается-славьте!

Христос с Небес-встречайте!

Христос на земле-воспряньте!

Пой Господу, вся земля».

(Ирмос 1-й песни канона)

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

Святыми днями Рождественского поста, которым мы через воздержание отдаем Богу десятину за радости и благодеяния года, Церковь готовила нас к достойной встрече появления в мире Христа Спасителя. За долгие столетия бытия европейской цивилизации мы привыкли к этому событию и во многом утеряли чувство новизны при его приближении. Для кого-то Рождество является удобным поводом провести время в кругу семьи, близких родственников, наслаждаясь покоем и уютом. Есть, безусловно, и равнодушные, в чьих сердцах этот праздник не вызывает никакого отклика, кроме чувства соприкосновения с отжившей стариной. Однако, при своем появлении христианство под воздействием проповеди апостолов и мужественной стойкости мучеников произвело мощный слом в сознании людей древности. Прошло всего три столетия со времени Рождения Христа, и гордая своим могуществом, военной силой, с принципом довлеющего над всем закона Римская Империя склонила свою голову перед нищим и незлобливым проповедником из Галилеи. Оно же стало и проводником культуры для разрозненных диких варварских племен , населявших тогда Европу.

Не без удивления мы теперь можем наблюдать, как через законодательную деятельность, насильственно насаждаемую терпимость к низменным человеческим порокам постепенно вымарывается из сознания наших современников память о христианском прошлом. Часто не без основания нас упрекают в теплохладности, и мы порой молча с равнодушным сердцем проходим мимо чужой беды, не замечаем обездоленных, не хотим протянуть руку помощи, роняя этим свое высокое имя, усвоенное при Святом Крещении.

Ушедший год ознаменовался общественными дискуссиями, вызванными 100-летием революционных событий в России. Рухнула мощная империя, прекратила существование монархия, начались жесточайшие гонения на верующих. И хотя основные события проходили за пределами нашей страны, однако волны пролетарской ненависти докатились и до Эстонии. В лике Новомучеников Церкви Русской есть священники нашего города Димитрий Чистосердов и Александр Волков, жестоко убитые в пригороде Нарвы. В конце XIX столетия накануне трагических событий века двадцатого увидело свет произведение модного тогда философа Ницше с вызывающим названием «Бог умер». В частности, автор писал с восторгом: «Величайшее из новых событий — что «Бог умер» и что вера в христианского Бога стала чем-то не заслуживающим доверия — начинает уже бросать на Европу свои первые тени». И эти тени действительно покрыли густым мраком мир, унеся жизни миллионов людей. Но он не единственный «пророк». Из столетия в столетия перекочевывают предсказания о скорой и неминуемой гибели дела Иисуса Христа и Его последователей. Но история неуклонно подтверждает правоту слов, сказанных ап. Павлом две тысячи лет назад: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13.8). Его живительная сила продолжает обильно изливаться в недрах Церкви, давая каждому дары по силе веры.

В день праздника Рождества Христова к обычным благопожеланиям мне хотелось бы присоединить призыв к ответственному отношению к тому величайшему дару, который был некогда вручен нам в Таинстве Крещения, и помнить, что в наших силах сделать этот несовершенный мир лучше, чище и светлее.

Преосвященный Лазарь,

епископ Нарвский и Причудский

Расписание праздничных Рождественских служб

Нарвский Воскресенский кафедральный собор

Суббота, 6 января

Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник



9.00. Часы, Литургия, Великая Вечерня.

17.00. Праздничное всенощное бдение.

23.15. Исполнение хором колядок, чтение Часов.

Васкресенье, 7 января

Рождество Христово

00.00. Торжественное начало праздничной Божественной Литургии. По окончании Литургии будет совершено славление у вертепа.

8.30. Часы, Божественная Литургия.

17.00. Полиелейное богослужение.

Храм Нарвской иконы Божией Матери

Суббота, 6 января

Навечерие Рождества Христова (Рождественский Сочельник)

7.40. Исповедь.

8.00. Литургия.

21.00. Исповедь.

21.30. Всенощное бдение (поет хор «Валаам»).

Васкресенье, 7 января

Рождество Христово

00.00. Литургия (поет хор «Валаам»).

7.45. Исповедь.

8.30. Поздняя литургия.

16.00. Колядки в исполнении хора «Валаам» (храм).

Храм святых Двенадцати апостолов

Суббота, 6 января

Навечерие Рождества Христова (Рождественский Сочельник)

8.40. Часы. Литургия. Великая Вечерня.

20.30. Исповедь.

21.00. Великое повечерие, Утреня, Божественная Литургия.

После службы прихожан развезет автобус.

Васкресенье, 7 января

Рождество Христово

8.40. Часы. Литургия.

15.00. Великая Вечерня.

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