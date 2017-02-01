Таинство духовного рождения - Крещение

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В прошлом выпуске «Благовестника Вирумаа» (13 декабря 2017 года) иеромонах Алексий (Вишневский), и.о. благочинного храмов г. Нарвы, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Нарвской и Причудской епархии, начал рассказывать нашим читателям о церковных Таинствах. Сегодня мы продолжаем разговор на эту тему.

Креститься можно в любом возрасте. Ребенка обычно крестят на 40-й день со дня рождения. Но если ему угрожает смертельная опасность, то можно и раньше. Иллюстрптивное фото

- Отец Алексий, в прошлой нашей беседе Вы рассказали читателям «Благовестника» о Таинстве Исповеди. Тогда Вы напомнили, что в Православной Церкви существует всего семь Таинств: Таинство Исповеди, Таинство Крещения, Таинство Миропомазания, Таинство Причащения, Таинство Брака или Венчания, Таинство Священства, Таинство Елеосвящения или Соборования. Давайте поговорим сегодня о Таинстве Крещения, тем более что через неполные две недели, 19 января, празднуется великий православный праздник - Крещение Господне.

- Поговорить о Крещении очень важно еще и потому, что Крещение – это первое из семи Таинств Церкви, без него человек не может принять других Таинств, так как по сути Крещение – это дверь в Церковь. В момент Крещения смывается грех первородный, и человек становится чадом Церкви. Человек вступает в общение с Богом. О необходимости Крещения говорит нам сам Господь Иисус Христос: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк 16:16) и «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3,5).

- Что принципиально меняет в человеке Крещение? После того как он выходит из крещальной купели, он чем-то отличается от себя прежнего, от некрещенных людей?

- Крещение должно кардинально менять жизнь человека. Трехкратное погружение в крещальную купель с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа символизирует, что мы умираем со Христом и воскресаем со Христом для новой жизни. Момент Крещения можно назвать моментом нашего духовного рождения, нашего рождения для новой жизни во Христе. Но говоря о том, что Крещение меняет человека, я хочу предостеречь от упрощенного понимания этих слов. Автоматически в человеке ничего не произойдет: окунулся в крещальную купель — и стал другим человеком. Конечно, нет! Момент Крещения — это только начало нашей новой жизни, выстраивать которую мы будем все же сами, но теперь с Божьей помощью.

«Домостроитель жизни нашей Господь положил с нами завет крещения, имеющий в себе образ смерти и жизни; и изображением смерти служит вода, а залог жизни подается Духом».

свт. Василий Великий,

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- Скажите, пожалуйста, а вы задаете вопрос пришедшим креститься или крестить детей: зачем им это надо? Что современные люди сами думают о крещении? Например, мне приходилось слышать, скажем так, более будничные резоны: «крестим, чтобы ребенок не болел», «чтобы защитить от плохого», «хуже не будет», «так принято», «это в традициях православия, а я же русский человек»...

- Да, в большинстве случаев так и отвечают. Священник обязательно спрашивает, почему человек хочет покреститься, так как любое Таинство должно приниматься сознательно. Перед Крещением священник проводит со взрослыми людьми, теми, кто собирается покреститься, или с будущими крестными родителями, минимум три беседы. Кстати, беседы, которые ведутся перед Таинством Крещения, называются огласительными: имеется в виду, что люди оглашаются – то есть внимают словам священника и понимают, насколько ответственными являются их последующие шаги, проходят своеобразное собеседование для этого. Традиция проведения огласительных бесед идет из далеких времен. В древности младенцев не крестили; и у первых христиан подготовка к Таинству Крещения занимала порой несколько лет. Взрослые люди ходили на богослужения (но не могли присутствовать на Евхаристии, не имели права причащаться и исповедоваться), изучали основы веры, тем самым свидетельствуя, что их намерения стать людьми Церкви действительно серьезны. Раз или два раза в год – в Сочельник или в Великую Субботу перед Пасхой епископ совершал общее крещение. Со временем, христиан становилось все больше, и вошло в традицию крестить и младенцев.

Печально слышать, когда пришедшие в церковь, чтобы узнать, когда проводится крещение, заявляют, что, мол, у них и у их крестных нет времени для бесед, а праздничный стол уже накрыт. К сожалению, многие интересуются чисто внешними атрибутами, которые, действительно, можно объяснить за пять минут, заботятся о второстепенных вещах, не желая вникать в суть самого Таинства Крещения. Но без огласительных бесед священник не может проводить Таинство Крещения.

- В каком возрасте можно креститься?

- Креститься можно в любом возрасте. И чем раньше, тем лучше. Обычно ребенка крестят на 40-й день со дня рождения. Но если ему угрожает смертельная опасность, то можно и раньше. Причем, совершить Крещение может любой благочестивый православный христианин, например, акушерка, которая принимала роды. Достаточно трижды окропить новорожденного водой и произнести слова: «Крещается раб Божий (имя) во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». А Таинство Миропомазания, которое всегда последовательно совершается вместе с Таинством Крещения, будет проведено потом.

- Кого следует выбирать в крестные?

- Выбор крестных – очень ответственный момент! Чтобы быть крестным – мало быть просто хорошим другом семьи и дарить крестнику подарки по праздникам. Обязанность крестного – ежедневно молиться за своего крестника, учить его молитве и азам духовной жизни, прививать сознательную необходимость ходить в храм. Поэтому желательно все же, чтобы крестный был человеком воцерквленным.

- А у взрослого человека, который хочет принять крещение, тоже должны быть крестные?

- Взрослому человеку не нужен крестный, так как Крещение - его личный сознательный выбор, и он несет всю полноту ответственности за него.

- Можно ли креститься повторно?

- Ни в коем случае! В Символе веры сказано «исповедую ЕДИНО Крещение во оставление грехов».

- На Святой земле всегда много желающих окунуться в воды библейской реки Иордан. И это, наверное, понятно: ведь здесь крестился Сам Иисус Христос. Но вот в последние годы в Эстонии, в России 19 января происходят массовые погружения в купель, которую делают в замерзших реках и водоемах. Это, действительно, возрожденная забытая старая традиция, или мода, или еще что?

- На Руси издавна была традиция на Праздник Крещения идти на реку с водосвятием. Прорубали во льду крест — так называемую иордань (в память о библейской реке) и проводили чин великого освящения воды. Освященную воду брали, наливали в красиво украшенные сосуды и благоговейно несли домой, чтобы использовать для питья. Но никто никогда в эту воду не погружался и в ней не купался, чтобы «смыть грехи» или «обрести духовное равновесие». Грех никакой водой не смывается! Искупить грех можно только в Таинстве Покаяния. Что до купания в ледяной воде — так это право любого человека. Если хочешь — закаляйся. Но крещение здесь ни при чем.

А вот что мы должны сделать на праздник Крещения Господня, так это причаститься, исповедаться, выстоять на службе в храме, когда проходит чин освящения воды, выпить ее, поскольку она укрепляет, окропиться святой водой, взять святую воду домой (немного, не канистрами), чтобы потом пить ее — по глоточку, понимая, что в ней — Тайна Божия. А потом в кругу семьи благочестиво провести праздник.

Светлана Зайцева