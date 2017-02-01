Нижний храм Воскресенского кафедрального собора преобразился

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Нижний храм Нарвского Воскресенского кафедрального собора разительно изменился после проведенного здесь масштабного ремонта. Особую праздничность ему придает новый иконостас, выполненный греческими мастерами.

Новый иконостас в нижнем храме Нарвского Воскресенского кафедрального собора выполнен мастерами Греции.

Далеко не каждый собор имеет свой нижний храм. Наличие его зависит от первоначального архитектурного замысла. В свое время при строительстве Воскресенского собора в Нарве нижний храм не замышлялся, были предусмотрены всего лишь подвальные помещения для хозяйственных нужд собора. Но, по словам клирика Нарвского Воскресенского кафедрального собора, заведующего отделом по связям с общественностью Нарвской и Причудской епархии протоиерея Андрея Васильева, в годы Второй мировой войны эти помещения переоборудовали под нижний храм, чтобы там в относительной безопасности проводить церковные службы. Остался он там и после окончания войны. 16 ноября 1996 года нижний храм Воскресенского собора был освящен архиепископом Таллиннским и всея Эстонии Корнилием во имя Серафима Саровского.

С мая по конец декабря прошлого, 2017 года, в нижнем храме шел основательный ремонт, который никак не назовешь косметическим. Здесь были заменены коммуникации и часть плитки на полу, стены оштукатурены и покрашены в светлый цвет; частично открыта уникальная кирпичная кладка потолка. А главное — в нижнем храме появился новый иконостас, который выполнен искусными греческими мастерами. Он сияет яркими красками и поражает затейливой резьбой по светлому дереву.

Прежний иконостас нижнего храма был заказан в 90-х годах прошлого столетия в Твери, но работа так и не была выполнена, а к нынешнему времени, к сожалению, иконостас и вовсе обветшал. Поэтому по инициативе и благословению епископа Нарвского и Причудского Лазаря новый иконостас был сделан в Греции, и в октябре и декабре иконостас доставили в Нарву.

25 декабря 2017 года, в день памяти свт. Спиридона, епископа Тримифунтского Чудотворца в нижнем свято-серафимовском храме Воскресенского кафедрального собора после окончания ремонтных работ состоялось освящение престола.

Богослужение возглавил Преосвященный Лазарь, епископ Нарвский и Причудский. Правящему архиерею сослужили настоятели храмов Нарвской и Причудской епархии.

По завершении чина освящения престола была совершена Божественная Литургия.

По окончании богослужения епископ Нарвский и Причудский Лазарь наградил Архиерейскими грамотами за усердные труды на благо Святой Церкви клирика Воскресенского кафедрального собора диакона Алексия Смирнова и прихожанку Тамару Николаевну Андрееву.

В нижнем храме нарвского Воскресенского кафедрального собора проводится Таинство Крещения, в зимний период совершаются будничные богослужения; каждый день утром - в 8.30 и вечером - в 17.00.

Вы также можете сделать свое пожертвование на новый иконостас нижнего храма Воскресенского кафедрального собора. Копилка стоит в церковной лавке собора.

Светлана Зайцева

