Жизнь епархии

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В конце ноября 2017 года в Москве были подведены итоги Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». В числе победителей есть и нарвитянка - воспитанница воскресной школы нарвского храма свв. Двенадцати Апостолов семилетняя Анастасия Павлова. Юная художница получила специальный приз от российского телеканала «Радость моя».

19 декабря в Нарвской центральной библиотеке прошло закрытие компьютерных курсов для людей с ограниченными возможностями, которые организовала Нарвская и Причудская епархия при поддержке фонда «Соработничество».

23 декабря в нарвском храме святых Двенадцати Апостолов состоялся концерт духовной музыки певицы из Великобритании Марии Веретениной с участием Антса Вахтера. В их исполнении прозвучали духовные и богослужебные песнопения, такие как Ave Maria, Pie Jesu, «Господи помилуй» (Византийский распев), «Отче наш» и др.





26 декабря 2017 г. в здании Нарвского епархиального управления (ул. Вабадузе, 20) состоялось ежегодное общее собрание духовенства и мирян. На нем был рассмотрен широкий круг вопросов епархиальной жизни, деятельности епархиальных учреждений и приходов. По окончании собрания правящий архиерей поблагодарил всех за совершенные труды и преподал благословение на труды грядущие.

Вечером 31 декабря 2017 года епископ Нарвский и Причудский Лазарь возглавил молебное пение на новолетие в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе.

Молебен на новолетие включает в себя благодарственную и просительную части. Мы благодарим Господа за заступничество в минувшем году, просим прощения грехов, сделанных в году уходящем, просим благословить нас в году наступающем и уберечь от напастей. По окончании молебного пения епископ Лазарь обратился к молящимся со словами проповеди и поздравлений с грядущими праздниками.

В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года епископ Нарвский и Причудский Лазарь совершил Божественную Литургию в храме св. равноапостольного Князя Владимира при Архиерейском подворье в Нарва-Йыэсуу.





20 января 2018 года в 13.00 в Нарвском центре культуры «Женева» состоится концерт одаренных детей «Рождественская звезда».

По благословению епископа Нарвского и Причудского Лазаря паломнический отдел епархии организует поездку в Грецию в мае будущего года. В программе посещение святынь православной Греции: Салоники, Василика, Суроти, Корфу, Верия, Лангада. Дополнительная информация по тел. 35 69 467 или по эл. почте: diakon_aleksei@mail.ru.