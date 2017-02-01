Спросите у священника. Когда садиться за рождественский стол?

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Иллюстративное фото.

Никак не могу понять: когда же надо садиться за праздничный стол и отмечать Рож­дество? Обычно говорят: когда на небе появится первая звезда. Первая звезда в наших краях появляется часов в пять вечера, но ведь еще предстоит вечерняя служба в храме. И по логике вещей, за стол надо все-таки садиться после службы. Тогда причем здесь звезда?

Надежда

На вопрос читательницы отвечает клирик Нарвского Воскресенского кафедрального собора, заведующий отделом по связям с общественностью Нарвской и Причудской епархии протоиерей Андрей Васильев:

- Напомню, что 27 ноября начался сорокадневный Рождественский пост, который заканчивается 7 января, в день Праздника Рождества Христова. Непосредственно празднованию Рождества предшествует Сочельник - день накануне Рождества. 6 января — это день еще сугубо строгого поста и подготовки к празднику. С утра 6 января и до позднего вечера можно употреблять в пищу только специальное кушанье, именуемое на языке церковного устава сочивом (собственно, отсюда и название дня – Сочельник). Основу его составляют зерновые культуры , заправленные медом и сладкими фруктами. Видимо, отсюда и появилось это крылатое выражение: «до первой звезды». Не совсем правильно понятое, оно было подкреплено когда-то, помнится, еще и телевизионным рекламным роликом.

Вечером 6 января в больших соборах идет Всенощное богослужение, после него в 00 часов начинается Литургия; в маленьких же приходских храмах Рождественская служба, как правило, проходит утром 7 января.

После Рождественской службы наступает разговение, то есть прекращение Рождественского поста. Вот тогда и можете садиться за рождественский стол, 7 января, утром, днем или вечером – выбор за вами.

Период с 7 января до Крещенского Сочельника (18 января) называется Святками (святые дни). Это дни особой радости, которой верующие люди стремятся делиться друг с другом. В это время принято ходить в гости, творить дела милосердия. Хорошей традицией становится дарить подарки к Рождеству и поздравлять с праздником людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Записала Светлана Зайцева