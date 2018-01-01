Ульяна Бородачева признана в числе лучших спортсменов минувшего года

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Воспитанница нарвской спортивной школы «Энергия» и тренера Валерия Осмокеску более чем заслуженно получила от Федерации гребли Эстонии титул лучшей спортсменки по академической гребле в возрастной категории до 23 лет.

Нелишне здесь припомнить некоторые наиболее впечатляющие результаты 20-летней Ульяны в прошедшем сезоне 2017 года, который начался 22-23 апреля с традиционного Кубка Эмайыги в Тарту. Там она стала первой по сумме двух дистанций – 4 и 2 км. Затем были отборочные соревнования в Пярну 28-29 апреля, целью которых являлось выявление сильнейших спортсменов, способных представлять молодежную сборную республики на чемпионатах Европы и мира. Ульяна выиграла дистанцию 2 км, в результате чего была признана сильнейшей в Эстонии. Причем не только в своей возрастной категории до 23 лет, но и в абсолютном зачете.

Далее логически требовалось завоевать имя на международном уровне. В начале июня Ульяна пропустила ежегодную регату на озере Харку в Таллинне, зато 2-4 июня участвовала в 56-й Большой московской регате, где заняла 2-е место, уступив российской сопернице.

Серьезное испытание пришлось выдержать 23-25 июня на традиционной (55-й по счету) международной регате «Янтарные весла» в литовском Тракае, где участвовало более 500 гребцов из 9 стран и где ее соперницами на дистанции 2000 м стали очень сильные участницы Олимпийских игр и чемпионатов мира. К тому же там не было разграничений по возрастам, то есть Ульяна соревновалась наравне со взрослыми, поэтому ее 4-е место, равно как и 7-е место ее соратницы по команде Александры Кулицкой, можно считать несомненным успехом.

Между тем в своей стране Ульяна Бородачева продолжала лидировать. Так, 1 июля она выиграла 25-ю регату «Viljandi paadimees». А потом была золотая медаль чемпионата Эстонии в Пярну 12–13 августа. Отметим, что там в своей возрастной группе она не просто победила, но показала так называемое «модельное время», которое, согласно правилам Федерации академической гребли Эстонии, позволило ей участвовать в молодежном (до 23 лет) чемпионате Европы 1–3 сентября в Польше. В связи с усиленными тренировками Ульяна пропустила чемпионат Эстонии среди взрослых 20 августа в Таллинне, хотя нарвская школа гребли не пострадала, так как 1-е место, пусть только лишь в легком весе до 58 кг, завоевала Александра Кулицкая.

В польской Крушвице на озере Гопло Ульяне досталось 9-е место: не сумела пробиться в финал «А». Но давайте учтем, что всего в Польше собралось более 1000 гребцов из 46 стран, то есть, практически была представлена вся Европа! И соревновалась Ульяна с исключительно сильными спортсменами из Германии, Белоруссии, Польши, Словении и Молдовы. На этом фоне попадание в первую десятку – достойный результат.

И – главное. Ульяна Бородачева названа лучшей в своей возрастной группе. Но она по праву может считаться одной из сильнейших в абсолютной категории, ибо, как мы видели, она достаточно убедительно соревновалась со взрослыми.

Сергей Трохачев