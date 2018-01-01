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СпортКурс "Плавай с умом» стартует 14 января

Дата публикации: Сегодня, 17:46 Просмотрено: 64

Новый год надо начинать с новых целей и новых вызовов!

 

Курс "Плавай с умом» стартует 14 января

 

Спортивный клуб Мотус вместе со СПА отелем Ноорус организует курс плавания для взрослых "Плавай с умом», который стартует 14 января!

Участники: начинающие и плавающие
Место: Noorus Spa Hotel
Время: По воскресеньям в 10:00 и 11:00 (в каждой группе по 10 человек, если 2 группы не наберутся, то будет 1 группа)
Стоимость курса: 70 евро
Курс включает: 10 тренировок под руководством тренера, после тренировки возможно расслабиться в спа. Вы научитесь плавать разными стилями, правильной технике, техника плавания улучшится и плавание будет в радость.
Вы проведете начало воскресного дня с пользой для здоровья и получите заряд энергии!

Регистрация на емайл info@motus.ee

В письме укажите:
-Имя и фамилию
- Возраст
- Ваш уровень плавания
- телефон

Участник считается зарегистрированным только после поступления оплаты за курс. Счет будет послан вам на емайл.

До встречи на воде 14 января!

Motus spordiklubi MTÜ


 

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