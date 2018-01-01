Президент Кальюлайд призвала молодежь написать речь к юбилею Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 12:25 Просмотрено: 252

Президент Керсти Кальюлайд призвала всех учеников 10-12 классов задуматься о столетии Эстонии и написать речь к юбилею Эстонии; автор лучшей речи сможет выступить с ней на церемонии вручения государственных знаков за заслуги в феврале.

В своей новогодней речи президент Кальюлайд призвала молодежь к диалогу с теми, кто сейчас занимает страницы газет и трибуны. «Дорогая эстонская молодежь, мне не хотелось бы определять ваше будущее лишь нашими идеями. Знаю лишь то, что вы хотите быть счастливыми. Но как мы намерены добиться этого? Пожалуйста, говорите с нами – с теми, кто сегодня принимает решения. Прошу, запишите свои мысли. Здесь и сейчас. Пишите Эстонии!».

Хотя местные выборы не сильно повлияли на молодых в 2017 году, составленный к 100-летию государственного самоопределения Эстонии манифест молодежи показал, по словам президента, что молодежь заботится о будущем страны. «О том же говорят и добровольные инициативы в качестве морских спасателей, молодежных работников, молодежных организаций Союза обороны, исследователей родного края и общественных активистов на местах. Расскажите об этом именно сейчас, когда завершается наше первое столетие. Этот юбилейный год, как мне кажется, не должен состоять лишь из воспоминаний».

Победитель сможет выступить со своей речью на мероприятии «Эстония благодарит» 21 февраля в Нарве, где президент Кальюлайд вручит государственные знаки за заслуги людям, чья многолетняя приверженность своей деятельности и работе сделала всю Эстонию лучше.

BNS