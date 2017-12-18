Европейцы “поварились” в Котле культуры

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Эстония в декабре завершает период председательства в Совете ЕС. Президент республики Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юрии Ратас на встрече в Таллинне с журналистами из Ида-Вирумаа высоко оценили работу эстонского правительства, чиновников и специалистов, которые, несмотря на цейтнот (как известно, из-за брексита председательствование перешло к Эстонии на полгода раньше, чем планировалось изначально), сумели организовать и провести всю работу на достойном уровне.

Здесь и далее фото Cофьи Боборенко.



Новость эта может показаться весьма далёкой от наших нарвских реалий. Действительно, где Совет ЕС и где Нарва? Однако, вспомним: на последнем заседании Нарвского городского собрания депутаты приняли решение о том, что Нарва вступит в борьбу за титул культурной столицы Европы 2024 года. Многим сама идея, что наш город может претендовать на столь высокое звание, кажется чуть ли не крамольной. Мол, разве у нас есть возможности? Где у нас, например, концертный зал, достойный столицы, тем более, европейской? Что мы можем показать такого, чтобы удивить пресыщенных жителей Европы, пригласив их к себе? И вот тут -то стоит вспомнить об опыте Таллинна, который в своё время тоже готовился стать европейской культурной столицей. Много преобразований увидели таллиннцы тогда, в том числе появился и Культурный котел, который теперь, в 2017 году, стал «сердцем представительства», как теперь говорят в оргкомитете представительства.

Центральный вход в Котел культуры сразу говорит о том, что ты увидишь нечто необычное. Правее находится одна из самых высоких труб в странах Балтии (на момент постройки в 1948 г.). Чтобы черный и едкий дым не отравлял жизнь горожанам, была построена труба высотой 102,5 метров. Наверно, один из самых ярких творческих моментов в истории котельной - это съемки знаменитого фильма «Сталкер» Андрея Тарковского в 1977 году. Именно около ворот в Котел по сценарию находился вход в Зону. В связи со съемками фильма на трубе электростанции появились две большие буквы UN - сокращение от United Nations.



2000 официальных встреч

Традиционно все мероприятия, связанные с председательством страны в европарламенте, такие как заседания министров или встречи других участников, проходят в больших дворцах или современных конференц-центрах, способных вместить большое количество людей. В Таллинне летом 2017 года такое вместительное готовое здание отсутствовало, даже в здании Национальной библиотеки было недостаточно места.

Страна-председатель должна была в течение полугода организовать более 2000 официальных встреч, и значительная часть этих мероприятий должна была пройти на территории нашей столицы. Необходимо было найти помещение для встречи всех министров стран- участниц ЕС за круглым столом, а это ни много ни мало 54 человека (вместе с советниками), а также обеспечить всех питанием и современными условиями работы. Не стоит забывать и о СМИ, представителям которых требуются возможности подготовки и отправки материалов в прямом эфире. К слову, на самой пиковой встрече министров экономики и транспорта было аккредитовано 350 журналистов.

Нужна, конечно, и удобная логистика и доступ к зданию, где будет вестись активная работа. На момент начала председательствования в Таллинне просто отсутствовало помещение, отвечающее всем этим условиям. Если бы пришлось всех участников распределять по разным гостиницам и центрам, это сделало логистику встреч очень сложной.

Наш гид Ольга Корнейчук в фойе для СМИ рассказывает, как она с коллегами встречала гостей-журналистов со всей Европы.

Старая теплоэлектростанция принимала всех-всех-всех

Учитывая все требования, самые масштабные встречи в рамках председательствования ЕС в Таллинне проходили в Kultuuri Katel (Котле культуры) - старом здании теплоэлектростанции, откуда жители Таллинна более ста лет назад впервые стали получать тепло. Сооружение 1913 года постройки было очень инновационным для своего времени, и станция успешно проработала до конца 70-х годов прошлого века, потом была закрыта за ненадобностью. Именно в рамках проекта «Таллинн - культурная столица Европы 2011» этот объект площадью 700 квадратных метров получил новую жизнь. В результате амбициозной задачи, потребовавшей серьёзных интеллектуальных усилий и значительных финансовых вливаний, было восстановлено важное с точки зрения истории развития промышленности здание, которое превратилось в знаковое место, используемое для ультра-современных творческих мероприятий.

Журналист "Нарвской газеты" Ирина Токарева в очках-сумиляторах реальности смотрит, как выглядело здание во время проведения встреч в рамках председательствования Эстонии в Совете ЕС.

Поразил воображение гостей

- Для многих, особенно представителей южных стран ЕС, наше решение провести все мероприятия в Котле культуры показалось, возможно, несколько шокирующим. Действительно, тут царит настоящий аскетизм, присущий, скорее, северным странам, но здание бывшей теплоэлектростанции уж точно запомнилось всем, - в ходе экскурсии рассказала журналистам Ольга Корнейчик, советник по СМИ на русском языке во время председательства Эстонии в Совете ЕС. Она в своё время также отвечала за русскую коммуникацию в рамках проекта «Таллинн - культурная столица Европы 2011».

Производственный характер помещения подчеркивают расположенные в центре зала отреставрированные гигантские котлы. Атмосфера зала и высота потолков благоприятны для проведения концертов, фестивалей, спектаклей, выставок и других культурных мероприятий массового характера. За день до нашего посещения в самом большом зале - «Блэк боксе» («Черном ящике») как раз проходили Дни эстонского дизайна.

Последний экспонат с выставки Дней эстонского дизайна, проходивших в Котле культуры буквально накануне

любое фото на фоне черного помещения - "Черный ящик" (Black box). Примерно такое же помещения появится и в Нарве в здании театрального комплекса Vaba Lava (Свободная сцена).

Во время организации встреч стены были слегка задекорированы, зал, где располагались участники круглого стола, уставили живыми цветами, широко использовались самые современные возможности для световых инсталляций и прочие мультимедийные приспособления, велась постоянная «живая» трансляция для СМИ. Суперсовременный дизайн в стиле «лофт» (т.е. современный промышленно-урбанистический стиль интерьера, характеризующийся обилием открытого пространства и наличием индустриальных элементов: очень высокие потолки, неотделанные кирпичные стены, открытые балки и трубы, цементный пол и т.п., - прим. ред.) нисколько не мешал проводить встречи на самом высоком европейском уровне.

- К нам приехали журналисты из всех мировых изданий, все они побывали здесь и остались довольны организацией председательствования. Многие участники совещаний отмечали, что территория Культурного котла представляет собой действительно интересное пространство, - заметила Ольга Корнейчук.

В здании сохранён естественный вид колонн. Многим он может показаться немного обшарпанным, но это дань стилю "лофт".

От редакции

Нарве в этом смысле есть чему поучиться у Таллинна. Практика показывает, что европейцы вовсе не ждут, что мы будем их удивлять дворцами с колоннами и позолотой. Актуальный опыт проведения масштабных мероприятий европейского уровня доказывает, что для успешного осуществления проекта более важным является желание местных жителей принять вызов. При наличии идей появляются инвестиции, за ними приходят и возможности.

А вот ресторан выглядид вполне современно.

Наша справка

Большую часть бюджета составляли расходы на персонал – зарплаты и расходы на долгосрочные командировки. Немало средств было израсходовано на организацию связанных с председательством встреч, мероприятий и визитов: аренду и оборудование подходящих помещений и обеспечение безопасности участников.

Источник: Государственная канцелярия

Софья Боборенко

