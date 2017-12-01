Восемь побед за пять дней

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Речь идет о нескольких командах юных хоккеистов спортивной школы «Паэмурру», но следует отметить, что пять раз из восьми нарвитяне побеждали на выезде.

Иллюстративное фото с сайта tema.ee

Так, в рамках чемпионата Эстонии команда PSK C-кл. (2002-2003 гг.р.) 18 декабря в Таллинне выиграла у местной команды Panter со счетом 4:3. А чуть позже, 20 декабря, та же команда под руководством тренера Александра Шляпникова на домашнем льду одолела со счетом 3:1 столичных Vipers.

Другие воспитанники Александра Шляпникова, команда PSK G-кл. (2010-2011 гг.р.) 21 декабря у себя дома практически разгромила опять же столичных Vipers Black со счетом 11:1.

Не менее решительными оказались подопечные тренера Игоря Осипенкова: его команда D-кл. (2004-2005 гг.р.) 21 декабря в Кохтла-Ярве выиграла у местного Everest со счетом 11:3.

Убедительное превосходство на своем льду показала также команда Александра Колпакова Е-кл. (2006-2007 гг.р.): в очердной встрече чемпионата Эстонии ребята выиграли 7:1 у Pihkva Tornado.

Но особенно впечатляющим оказалось выступление самых юных хоккеистов 2009-2010 гг. рождения под руководством тренера Владимира Ципровского на традиционном турнире, посвященном памяти Владимира Муратова, который прошел 22-23 декабря в Кохтла-Ярве с участием сильнейших команд Эстонии. У нашей команды была прекрасная возможность соревноваться с достойными соперниками. И нарвитяне не просто победили, но выиграли все матчи, забросив в общей сложности 57 шайб и с уверенностью возглавив турнирную таблицу. Места распределились так:

1-е место – Narva PSK;

2-е место – Vipers (Таллинн);

3-е место – Viru Sputnik (Кохтла-Ярве);

4-е место – Everest (Кохтла-Ярве).

Отметим при этом, что играть было непросто: турнир оказался насыщенным, проходил в один круг, по три игры в день с каждой командой. Призеры турнира были награждены кубком и медалями. В нарвской команде памятные призы получили лучший защитник Дмитрий Сухов и лучший нападающий Никита Абзалон.

Сергей ТРОХАЧЕВ