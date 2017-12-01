«Русское слово» выпустило первый сборник стихов

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Приятным подарком к зимним праздникам для любителей изящной словесности стал вечер поэзии, который подарили горожанам члены объединения поэтов «Русское слово». Поводом для события явилось презентация сборника стихов, ставшего для виновников всё это затеявших «типографическим первенцем».

Фото: Сергей БАШИЛОВ

Выпущенная небольшим тиражом и названная «Будни неравнодушных» книжица в сотню страниц содержит в себе лирику разных авторов. Объединение поэтов (и только поэтов!) родилось в Ида-Вирумаа в 2001 году, тогда ему было дано название «Сивилла» (греч. Sybilla – женщина-пророк). «Русским словом» оно стало несколько лет назад, когда весной 2013 года было зарегистрировано под этим новым наименованием, к которому добавилось словосочетание «эстонское объединение литераторов». Бывший журналист Зинаида Клыга (на снимке слева), стоявшая у истоков клуба, сделала короткое предисловие к сборнику.

Русские в Эстонии — кто они?

Русский человек в Эстонии - один из лейтмотивов «Буден неравнодушных». Раздвоенность сознания - таков вердикт авторов стихов. Любовь к Эстонии и при этом непонятность состояния человека, живущего в этой стране. Есть и другие переживания лирических героев, лишённые гражданственной и политической подоплёки. В сборник, по словам Зинаиды, вошло самое лучшее, что только могли предложить члены объединения.

Зинаида Клыга:

- Мы очень хотели, чтобы наша первая книга была сделана на хорошем уровне, чтобы её хотелось прочитать. Я, так уж получилось, взяла на себя работу по редактированию сборника, и могу сказать, что нам пришлось выбирать, так что не все стихи наших авторов, представленные редколлегии, вошли в него.

Презентация сборника пройдёт и в других городах Эстонии

Каждый поэт в «Буднях неравнодушных» представлен, помимо стихов, еще и графическим портретом, выполненным художником из Ида-Вирумаа Геннадием Ельцовым. Художник постарался передать характер каждого автора.

Провел презентацию сборника в качестве ведущего один из соавторов - Виктор Гайчук. Он поделился с “НГ» планами объединения.

Виктор Гайчук:

- В Нарве у нас состоялась четвёртая и последняя в этом году встреча с читателями. До этого мы проводили презентацию в Йыхви (где она прошла достаточно официально - в присутствии лиц из мэрии) и дважды - в Кохтла-Ярве. В следующем году мы поедем и по другим городам Эстонии. Намерены посетить Таллинн, Тарту, Силламяэ, Кивиыли, снова будем в Йыхви, и проведём ещё одну презентацию в Нарве.

По словам Гайчука, сборник стихов объединения стал по-настоящему долгожданным событием. Он издан на средства самих авторов при поддержке спонсоров, а вырученные от продажи книг деньги пойдут на подготовку следующего, второго по счёту, сборника.

Сергей БАШИЛОВ