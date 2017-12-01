Боксерский клуб тренера Василия Панова признан первым в республике

Дата публикации: Сегодня, 14:13 Просмотрено: 58

На международном турнире «Золотая олимпийская перчатка», состоявшемся в Тарту 22 декабря, боксеры нарвской спортивной школы «Паэмурру» завоевали 10 «золотых» перчаток.

Помимо эстонских боксеров, среди 80 участников (включая женщин) были спортсмены из Финляндии и Латвии.

Юные нарвские бойцы распределили между собой «золото» следующим образом. В возрастной категории 2005-2006 г.р. победили Федор Каманин (до 32 кг) и Александр Проткунас (до 48 кг). Далее – по старшинству (2003-2004 г.р.) – первые места заняли Дмитрий Проткунас (до 44,5 кг), Никита Чапурин (до 52 кг) и Артем Спатар (до 56 кг). Наконец, в группе 2001-2002 г.р. обладателями золотых медалей стали Марк Андреев (до 57 кг) и Семен Каманин (до 63 кг), а Владислав Рябинин (80 кг) завоевал 2-е место. Все вышеназванные – воспитанники Василия Панова. Отличился и занимающийся у тренера Андрея Костенкова Алексей Андрианов (до 62 кг): он стал первым в категории 2003-2004 г.р.

Не подвели девушки: здесь победили Александра Власенко (до 45 кг) в категории 2003-2004 г.р. и, среди почти взрослых (1999-2000 г.р.) – Полина Голубева (до 60 кг).

Нехитрая арифметика дает итог – 10 золотых медалей. Так что боксерский клуб Narva PSK логично назван первым среди 17 эстонских клубов по результатам участия в чемпионатах Эстонии и Европы. И приятно отметить, что Василию Панову в учебно-тренировочном процессе активно помогал его ученик Василий Каманин. Это признак того, что сложилась школа боксерского мастерства.

Сергей ТРОХАЧЕВ