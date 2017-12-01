Раймонд Кальюлайд советует Нарве побороться за титул культурной столицы ЕС

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Побывавший в Нарве член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд на встрече с руководством Нарвы высказал мнение по поводу того, стоит ли Нарве побороться за титул культурной столицы Европы 2024 года.

Раймонд Кальюлайд в Нарвской студии Радио 4 на встрече с журналистами. Фото: Светлана Зайцева

Раймонд Кальюлайд:

- Понятно, что далеко не все в Нарве поддерживают эту идею. Собственно, потому я и здесь. Понятно, что еще на долгие десятилетия самыми главными вопросами для людей будут оставаться вопросы экономического благосостояния, высоких зарплат и достойных пенсий. Но, на мой взгляд, решая, нужно ли Нарве побороться за титул культурной столицы ЕС, необходимо учитывать, что в этом вопросе есть два очень важных аспекта: во-первых, развитие всего региона, во-вторых, развитие отношений между эстоноязычной и русскоязычной общиной. Наша страна не может быть успешной, если успешен только Таллинн и регион вокруг него. Отношения между нашими общинами также серьезно влияют как на экономику, так и на развитие общества в целом.

Поэтому, если Нарва примет решение бороться за титул столицы ЕС, это, на мой взгляд, будет полезно для самого города и даст новую энергию всему региону. Надо учитывать, что мы говорим о стратегическом проекте. А значит, в течение 6 лет город будет работать в одном направлении, чтобы стать культурной столицей Европы. И на протяжении всего этого времени будут готовиться и осуществляться самые различные проекты, причем, совместные, в город придут инвестиции, приедут специалисты различных уровней и сфер деятельности.

Наконец, это будет сигнал для всех эстоноземельцев, впрочем, и для европейцев тоже: приезжайте и посмотрите, что это за город - Нарва. Я нередко бываю в Нарве и вижу, как стремительно она меняется. На мой взгляд, в городе уже создан прочный фундамент для того, чтобы подняться на следующий уровень развития.

Опять же, надо помнить, что сейчас речь идет только о том, чтобы Нарве участвовать в конкурсе, подготовить и подать заявку. Никто пока Нарве не предлагает стать культурной столицей. За этот титул еще предстоит побороться, причем, с достаточно сильными конкурентами. Но Нарве предлагает свою помощь в разработке заявки сильная команда, которая успешно осуществила проект «Таллинн — культурная столица Европы». И работа с такими профессионалами поможет Нарве избежать ошибок, которые сделал в свое время Таллинн. На мой взгляд, сама подготовка Нарвы к участию в конкурсе - хорошая возможность сделать шаг вперед.

Однако, отметил Раймонд Кальюлайд, городские власти, конечно, должны принимать решение о том, участвовать ли Нарве в конкурсе на звание культурной столицы Европы, учитывая, прежде всего, интересы самих горожан.

Светлана Зайцева