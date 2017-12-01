Спортивный клуб Мотус приглашает всех 1 января на «Забег обещаний»

Дата публикации: Сегодня, 12:30 Просмотрено: 119

Забег обещаний на 2018 метров без учёта времени - это праздничный забег как для детей так и для взрослых.

Приходите 1 января в 12:00 на Петровскую площадь в Нарве, получите специальный номер, напишите на нём своё обещание и пробеги ради своей мечты вместе с друзьями, родственниками и любителями с пользой проводить понедельники!

Участников мы угостим горячим чаем, печеньм и мандаринками. Подарим море позитива и зарядим друг друга, что бы все наши обещания исполнились!

Своё обещание можешь написать заранее, скачав специальный номер здесь.

Номерок можно будет получить и на месте!

Идея организовать забег пришла от команды I love supersport. Забег обещаний пройдет во многих городах России и других странах. В Эстонии забег обещаний пройдет в Нарве, Таллинне и Кохтла-Ярве.

Спортивный клуб Мотус