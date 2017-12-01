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ОбразованиеНарва повысила зарплаты учителям детсадов

Дата публикации: Вчера, 19:07 Просмотрено: 104

Минимальная ставка зарплаты для учителя дошкольного детского учреждения (в том числе учителей эстонского языка, музыки, движения или плавания), а также для опорного специалиста (логопеда, специального педагога, дефектолога и психолога детского сада) установлена в размере 978 евро.

 

Нарва повысила зарплаты учителям детсадов

 

Соответствующее решение было приняло Нарвским городским собранием 22 декабря.

Профсоюз работников образования требовал повысить зарплаты также узким специалистам и педагогам школ по интересам, но пока они останутся прежними.

Заведующая отделом культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус сказала Delfi, что этот вопрос обсуждался, но повышение зарплат учителей детсадов производится в рамках государственной программы, которая зарплаты работников образования данных категорий не затрагивает.

”Вероятно, мы вернемся к обсуждению данной проблемы уже в следующем году”, — сказала Лутус, отметив, что это может произойти при принятии дополнительных бюджетов.

Привязанная к минимальной зарплате в ЭР родительская плата за место в детских садах Нарвы в следующем году составит 23,50 евро в месяц (то есть будет на 2 евро или 2.28 — в спецгруппах больше, чем в 2017-м).

С 1 января 2018 года минимальная зарплата работающих с полной занятостью учителей основных школ и гимназий будет составлять 1150 евро.

Нарва повысила зарплаты учителям детсадов

 

 

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