Слово пастора. Рождество нам дано, чтобы не проспать Вечность или Великая тайна не «терпит суеты»

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Дорогие друзья!

Если в народе оскудевает вера, то появляются суеверия, умножается людская глупость. Появляются секты, многочисленные кудесники и чародеи. Они заполняют пустоту нашей души. Так уже было не раз в истории. И в этой суете часто не находится места великой тайне, которая не «терпит суеты». Она приходит в мир и сегодня, в День Рождества.

Человек в мире действует насилием, человек навязывает структуры, порядки, идеи, лозунги. Но насилие, честолюбие, тирания не могут принять Благой Вести, они на нее ополчаются. Бог приходит без насилия, Бог говорит шепотом. Он всегда призывает нас. Если вы слышите голос громкий, настойчивый, на надрыве — это не голос Божий, это голос человеческий, даже если он говорит о чем-то священном, если он нас принуждает. Потому что каждый из нас для Творца - бесконечная драгоценность. Эта жемчужина есть дух, образ и подобие Божие. А дух без свободы - ничто. И поэтому, оберегая свободу каждой души, Христос приходит в мир таким образом, чтобы человек имел право и свободу повернуться к Нему спиной или открытым сердцем.

Он рождается для того, чтобы быть на земле, быть с людьми, но Он приходит свободный и становится беззащитным. В этом тайна Креста и христианства — Он беззащитен, и только настоящая открытость сердца может нас привести к Нему. Он бесконечно могущ, но в это мгновение Он бесконечно слаб, потому что Он хочет, чтобы мы не испугались Его. Потому что, если бы мы Его испугались, никакой цены не имели бы ни наша вера, ни наша любовь.

Есть у английского писателя Клайва Льюиса цикл сказок под общим названием Нарния. В них писатель сумел закодировать всю тайну христианства. Под главным героем – могучим Львом скрыт Сам Христос. И вот этот гигантский Лев, когда он подходит к человеку, его когти уходят, он перестает быть грозным и страшным. Но на самом деле он и грозен, и страшен. Светится гигантское пламя этого Льва, но когда герои поворачиваются, они видят зеленое поле и белого ягненка, который там сидит... Лев превращается в ягненка. Но это только для того, чтобы приблизиться к человеку.

И потому Он, Младенец на руках. Он — маленькое Дитя, способное погибнуть от любого ветерка, Он приходит к нам с вопросом, с главным вопросом: «Могу ли Я родиться в тебе, в твоей душе, в твоем доме, в твоей семье, среди твоих близких? Могу ли Я прийти к тебе? Пустишь ли ты Меня к себе?» Вот в чем тайна Рождества. И Он, этот Младенец, для Которого не нашлось места в гостинице, сегодня опять с нами.

Порой кажется, что мы очень похожи на людей, которые жили в Вифлееме. Наверное, они видели Мать усталую, которая шла, вот-вот готовая родить, уставшего Иосифа, но им было не до них. Так и нам, сегодняшним людям, не до Него, у нас свои заботы, свои хлопоты, свое время... А Вечность — вот она тут стоит. Бессмертное и самое прекрасное — то, что мы можем проспать, пропустить.

Для того-то нужен нам этот праздник, чтобы мы время от времени могли проснуться и понять, что есть бессмертное, что есть прекрасное, что есть единственное в нашей жизни, что дает ей стержень, смысл, красоту и вечность.

С Рождеством, Друзья!

Олег Севастьянов,

пастор Александровского Собора

Богослужения в Александровском соборе:

24 декабря

18:00 – Рождественское богослужение на русском языке. Священник Олег Севастьянов.

19.30 – ождественское богослужение на эстонском языке. Священник Урмас Карилеет.

25 декабря

10:00 – Рождественское богослужение на эстонском языке.

31 декабря

10:00 – Новогоднее богослужение на эстонском языке.

12:00 – Новогоднее богослужение на русском языке. Священник Олег Севастьянов.