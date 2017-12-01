+Галерея. Рождественский бал в Нарве - впервые

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Впервые, 22 декабря, в Нарвском замке прошёл торжественный Рождественский бал в рамках молодежной инициативы “Start art -start act”.

Настроение было праздничное и царила атмосфера приближающегося Рождества. Фото: Лолита Виничук

В этот день собрались люди с разным танцевальным опытом, с партнером и без, молодёжь и взрослые. Но их объединило желание танцевать и просто весело встретить Рождество.

В балу приняло участие около 60 человек. Благодаря разным танцам, таким как полонез, полька, вальс и другие, все участники и зрители прочувствовали перекличку времён. Немаловажно, что к танцам и самому балу участники имели возможность подготовиться, посещая репетиции в Нарвской Ваналиннаской Государственной школе.

Атмосферу Рождества создавали Нарвский молодежный оркестр и актеры из центра неформального обучения "Vita Tiim". В рамках данного проекта, который финансируется европейской программой "Erasmus+", будут проходить различные мероприятия в течение полугода. К 100-летию Эстонской Республики, в феврале 2018 года, будет создаваться инсталляция с необычным названием «Сто колен», также молодёжь Нарвы может участвовать в различных уличных перфоменсах, концертах и даже попробовать себя в стиле “STAND - UP”. Ведь целью данного проекта является разнообразить жизнь молодёжи в Нарве и в целом сделать жизнь населения интересной и увлекательной.

Лолита Виничук