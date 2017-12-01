Нарва может быть культурной столицей не только осенью

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Вот и подходит к концу тот период, когда Нарва жила в статусе осенней столицы. Целых три месяца в городе проходило множество культурных мероприятий на любой вкус. В рамках программы «Нарва - осенняя столица» был показан балет, опера, различные спектакли, прошли джаз- и рок-фестивали, серия концертов классической музыки, выставки, представления для детей. Также прошли конкурс красоты и здоровья, международный шахматный турнир, гастрономический фестиваль, самый масштабный забег осени. Всего и не перечислишь. 21 декабря программа «Осенней столицы» завершится грандиозным гала-концертом, на котором прозвучат «Хиты Бродвея» с участием ведущих солистов мюзиклов Москвы и Санкт-Петербурга. Концерт «Хиты Бродвея» – это самые яркие и известные арии из лучших мировых мюзиклов, таких как «Чикаго», «Кошки», «Кабаре», «Монте-Кристо» и прочие.

В преддверии завершения программы «Осенней столицы» мы беседуем с Дмитрием Вергуном, заместителем руководителя Отдела культуры по культуре и спорту (на снимке).

- Дмитрий, как, на Ваш взгляд, Нарва справилась со статусом культурной столицы в этот раз?

- В целом, всё прошло прекрасно. Видно, что программа постоянно развивается, все крупные мероприятия были новыми для нашего зрителя. Замечу, что нет особой нужды в рекламе самых крупных наших мероприятий, нарвитяне активно принимают участие во всех событиях, за две-три недели билетов в продаже уже практически нет. Осеннее время прекрасно подходит для культурного времяпрепровождения, и мы как раз предлагаем людям много разнообразных и интересных мероприятий за небольшие деньги. Средняя стоимость билетов составляет 5-10 евро, даже самые дорогие обходятся не дороже 20. При этом, те проекты, которые приезжают к нам в рамках «Осенней столицы» – далеко не рядовые, скорее, уникальные, их не стыдно показывать на самых престижных площадках.

- Легко ли пригласить к нам, в Нарву, исполнителей, что называется, «с именем»?

- На самом деле, сейчас это уже совсем не трудно. Программа «Нарва - осенняя столица» уже завоевала себе имя, к нам обращаются партнёры из Эстонии и из-за рубежа, желая принять участие. Например, театральный фестиваль «Золотая маска» до этого года проходил в Таллинне и Силламяэ, обходя Нарву стороной. В этом году в «Женеве» с большим успехом прошёл хореографический спектакль «Кафе Идиот», а на следующий год планируется (лучше надеемся) показать сразу нескольких театральных постановок. Надеюсь, что фестиваль получит у нас постоянную прописку, так же, как и фестиваль JDeeJazz. Его организатор Олег Писаренко уже сейчас занят подготовкой мероприятия на 2018 год. На некоторых исполнителей, насколько я знаю, специально приезжают люди из других городов и даже стран, что, безусловно, способствует развитию Нарвы как культурного центра. На следующий год запланировано открытие театральной студии Vaba Lava, один из организаторов которой Мярт Меос имеет очень тесные контакты как с эстонскими, так и российскими театрами. Среди наших партнёров - люди, которым достаточно позвонить по телефону, чтобы договориться о выступлении той или иной «звезды», и это очень помогает находить действительно интересных исполнителей. Замечу, что у нас уже сегодня готова культурно-развлекательная программа на Дни города, которые пройдут летом.

- По вашим словам видно, что у Нарвы есть шанс стать точкой пересечения разных культур…

- Я думаю, что Нарва уже стала такой точкой, просто мы это ещё не осознали. В город уже приходят разные люди с разными идеями, у которых есть желание делать не одноразовые проекты, а ежегодные мероприятия. Программа «Нарва - осенняя столица» стала в том числе, в определенной мере, толчком к развитию культурной жизни города. Предложение Нарве стать культурной столицей Европы 2024 года возникло, конечно же, не на пустом мес-те.

- Культурная жизнь этой осенью была очень насыщенной, иной раз в один и тот же день проходило несколько мероприятий. Хватает ли площадок для всех исполнителей, ведь ДК «Ругодив» пока закрыт на реновацию?

- Безусловно, мы с нетерпением ждём открытия обновленного «Ругодива», который вот уже два сезона закрыт. Например, наш хороший партнёр Михаил Славский со своей студией «Иллюзион» уже готов в апреле-мае привезти новые театральные постановки, рассчитанные как раз на то количество зрителей, что вмещает новый зал ДК. Тем не менее, формат культурной столицы предполагает проведение не только массовых, рассчитанных на 600 зрителей, но и более камерных мероприятий. Мы активно сотрудничаем с Нарвским колледжем, который бесплатно предоставляет нам свои помещения, с Нарвским замком, Домом детского творчества и со всеми другими площадками в городе, используем возможности арт-резиденции на Кренгольме, на следующий год планируется открытие театральной площадки Vaba Lava… Получается, что задействованы разные площадки, и город весь «живёт». Было бы здорово иметь возможность проводить часть концертов в Александровском соборе, это украсило бы палитру «Осенней столицы».

- Наверное, у города есть план уже на следующий год?

- Следующий год, откроет, скорее всего, совершенно новое для Нарвы событие, Narva Music Week, Нарвская неделя музыки. Что касается остальных мероприятий, то, надеюсь, мы сможем порадовать горожан новыми постановками и оригинальными программами. Мы открыты для любых предложений, пока ещё есть свободные даты. Хочу добавить, что все мероприятия 2018 года будут посвящены столетию Эстонской Республики.

Беседовала Софья Боборенко