Рождественский забег собрал более 100 участников. И 760 евро

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В воскресенье 17 декабря в Нарве состоялся традиционный благотворительный Рождественский забег, в котором приняли участие 70 взрослых и 45 детей. Каждый из взрослых участников вносил стартовый взнос - 5 евро. Все собранные деньги пойдут на приобретение новой коляски для Константина Живетьева, нарвского парня, жизнь которого круто изменилась после несчастного случая в 2010 году.

Рождество для этих ребят уже стартовало. Фото: Сергей Башилов

Всего 17 декабря удалось собрать 760 евро наличными, и еще почти 100 евро поступило на счёт MTÜ Hingesoojus, которое помогает семье Кости Живетьева. Все собранные средства пойдут на покупку инвалидной коляски, стоимость которой составляет 2500 евро.

Чтобы привлечь как можно больше участников, организатор забега - клуб Motus провел хорошую подготовительную работу. Зрелищность и новогоднее настроение создавали рождественские аксессуары в одежде (многие были в ярких красных шапочках) и костюмы.

Руководитель спортклуба Motus Антон Праткунас, поблагодарив «небесную канцелярию» (а погода была на удивление настоящая зимняя), сообщил всем собравшимся, что в этом году забег стал юбилейным — пятым по счёту. А в результате «переклички городов» тут же стало ясно, что поучаствовать в забеге собрались не только жители Нарвы, но и приехавшие из Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Кохтла-Ярве и других мест.

Можно помочь, и не участвуя в забеге

Две возрастные группы участников бежали каждая свою дистанцию. После небольшой танцевальной разминки был дан старт детскому забегу по аллее на ул. Пушкина. Ребята бежали 300 метров, а вот взрослые уже должны были преодолеть 3 км, и часть дистанции пролегала по променаду.

Второй год в нарвском Рождественском забеге участвует Нарвская дружина Кайтселийта, на этот раз ее представляли 9 человек. Один из них, Александр Моисеенко, рассказал вашему корреспонденту, что многие из их дружины, хоть и не пришли на забег сами, но уже перевели деньги на счёт. «Я знаю, что уже собрано 95 евро. Кто хочет, может помочь, и не участвуя в самом мероприятии. А мы находимся здесь в том числе и потому, что сотрудничаем с клубом Motus и помогаем им», - уточнил Александр.

В рамках предыдущих Рождественских забегов нарвитяне собирали средства спортсменам паралимпийцам, детскому дому и другим нуждающимся в приобретении спортивного инвентаря.

Костя не сдаётся

Так уж случилось, что жизнь Константина Живетьева, сбору средств для которого и был посвящён забег 2017 года, раскололась на две части: до и после случившегося с ним 10 апреля 2010 года. В тот злополучный день возле плотины на реке Пирита проходила тренировка байдарочников, один из них перевернулся, Костя бросился спасать товарища. Однако сам оказался под водой и получил тяжелейшие травмы. А потом было многодневное пребывание в палате интенсивной терапии и годы лечения. Константин всё ещё нуждается в помощи родных. И в средствах, которые могут пожертвовать неравнодушные люди.

Вы тоже можете быть в их числе.

Для переводов по Эстонии и Европе:

Имя и фамилия:

Nadežda Živetjeva

Банк: Swedbank

Номер счета:

EE152200001102663137

Для международных

переводов:

IBAN:

EE152200001102663137

SWIFT/BIC: HABAEE2X

Адрес получателя:

Daumani 9-17, Narva, 20607

Ближе познакомиться с Константином Живетьевым вы можете, посетив его страничку в интернете:

web.zone.ee/konstantin/

Сергей Башилов