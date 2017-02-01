«Исповедь – это всегда духовный экзамен для совести»

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Идет Рождественский пост, второй по своей значимости пост в церковном календаре, поскольку готовит нас к великому дню Рождества Христова. Это время, которое помогает развитию души, время усиленной молитвы и покаяния. Об этом мы беседуем сегодня с иеромонахом Алексием (Вишневским), и.о. благочинного храмов г. Нарвы, руководителем отдела религиозного образования и катехизации Нарвской и Причудской епархии.

Нарвский храм свв. Двенадцати Апостолов, у священника Сергия Львова все готово к исповеди. Крест и Евангелие при исповеди означают присутствующего тут Самого Иисуса Христа, который в Евангелии призывает нас к покаянию, а на кресте пострадал за наши грехи.

«Кто может отпускать грехи, кроме одного Бога, Который также отпускает их через тех, кому дал власть отпускать? ...Это право предоставлено одним священникам. Они просят - Бог дарует; человеческое здесь послушание, а милосердие принадлежит верховной власти». Святитель Амвросий Медиоланский (IV век)

- Отец Алексий, в прошлом выпуске «Благовестника» вы рассказывали о Рождественском посте и сказали тогда, что венцом приготовления к Рождеству Христову является Таинство Исповеди и Святое Причастие. Объясните, пожалуйста, а почему говорят не просто «исповедь», а именно – «Таинство Исповеди»?

- Для начала напомню, что в Православной Церкви существует семь Таинств: Таинство Исповеди, Таинство Крещения, Таинство Миропомазания, Таинство Причащения, Таинство Брака или Венчания, Таинство Священства, Таинство Елеосвящения или Соборования. Таинство - это видимый знак невидимой Божьей благодати. Например, возьмем Таинство Крещения. Что мы видим? Воду, младенца, священника; священник обливает ребенка водой. А что мы не видим? То, что смывается грех первородный, и человек становится членом Церкви. Или, например, Таинство Причастия. Видимые знаки – кусочек хлеба и капля вина. А то, что невидимо – мы соединяемся с самим Христом. Также и Таинство Исповеди. Мы видим священника и кающегося грешника. А на самом деле происходит Таинство, чудо: сам Господь невидимо прощает нам грехи наши, и Дух Святой снова входит в нашу душу и опять начинает жить в ней.

- Исповедь и покаяние – это одно и то же?

- Не совсем. Покаяние – это длительное действие, которое разворачивается во времени, это процесс. Покаяние завершается исповедью.

- Как часто должен исповедоваться христианин?

- Как можно чаще. В идеале каждую неделю. На исповедь можно прийти утром или вечером. Например, в 17.00, когда начинается вечерняя служба. Лучше - вечером, потому что тогда у священника есть больше времени на духовную беседу. Перед большими церковными праздниками на исповедь надо приходить обязательно вечером.

- После исповеди следует причащение?

- Нет, причащаются после исповеди не всегда.

- Есть ли таинство исповеди в других конфессиях, кроме христианства?

- Таинство исповеди есть только в христианстве. Но нечто похожее прослеживается и в некоторых других вероисповеданиях.

- Как подготовиться к исповеди, особенно если ты идешь на исповедь в первый раз?

- Это очень важный вопрос! К исповеди, действительно, необходимо серьезно подготовиться. Прежде всего, вы должны понимать, что исповедь – это всегда испытание вашей совести. Подготовьтесь внутренне к этому духовному экзамену. Сядьте, помолитесь, отрешитесь от бытовых забот, почитайте священные или духовные книги, подумайте о поступках, мыслях, чувствах, за которые вам стыдно… Вы должны вызвать в своей душе желание искреннего раскаяния! Поймите, что оно необходимо вам. И следующий очень важный шаг - осознать в себе твердую решимость не повторять свои грехи. Да, мы – слабые люди, и каждый из нас понимает, что у него не хватит сил быть безгрешным. Но идя на исповедь, отбросьте лукавство: мол, покаюсь и пойду с миром, ну а там, если что, приду опять покаюсь… Необходимо сказать себе: я буду стараться изо всех своих сил искупить этот грех и не повторять его в другой раз, я не возвращусь на прежний путь.

- А когда начинается сама исповедь, священник читает молитву…

- Сначала он выслушивает кающегося. А затем уже читает над исповедующимся разрешительную молитву. Именно в этот момент кающийся получает отпущение грехов от Самого Господа нашего. Исповедующийся говорит священнику о своих грехах перед крестом и Евангелием. Крест и Евангелие при исповеди означают присутствующего тут Самого Иисуса Христа, который в Евангелии призывает нас к покаянию, а на кресте пострадал за наши грехи. Священнослужителя надо воспринимать как судью, свидетеля и врача, который помогает кающемуся. Все произнесенное на исповеди – остается тайною навсегда. Когда исповедь закончена, священник покрывает кающегося епитрахилью. Это знаменует, что грехи покаявшегося покрываются милосердием Искупителя.

Иногда священник налагает на кающегося епитимью. Епитимья – это духовное лекарство, способ врачевания кающегося грешника, заключающийся в исполнении им дел благочестия, определенных его духовником. Епитимья – духовно-исправительная мера, она – средство помощи кающемуся в борьбе с грехом. Например, на исповеди вы покаялись в том, что давно не посещали могил ваших родных, священник может наложить на вас, например, такую епитимью - посетить и убрать какую-то бесхозную могилу. Скупому может быть назначена раздача денег, женщине, которая сделала аборт, – помогать детскому дому или приюту.

Но тут есть очень важный момент. Если вы понимаете, что вы не сможете выполнить наложенную на вас епитимью, честно признайтесь священнику в этом и объясните причину. Епитимью необходимо исполнять. И снять ее может только тот священник, который ее накладывал, либо епископ по особому прошению. Порой случается, что люди едут в паломнические поездки, исповедуются в монастырях, где очень строгие правила. И только потом понимают, что исполнение епитимьи, оказывается, выше их сил. Не надо по своему легкомыслию создавать такую сложную ситуацию.

- Священник, к которому идешь на исповедь, должен быть хорошо знаком тебе, ведь ты доверяешься ему, так?

- Да, лучше ходить на исповедь к одному и тому же священнику. В таком случае он будет лучше знать вас. Но не берите это за непреложное правило. Исповедоваться можно любому священнослужителю. Ведь по сути вы идете не к священнику, а в Церковь, обращаетесь к Богу.

- Извините за такую формулировку вопроса, но все же: предметом исповеди становится какой-то один поступок, одна проблема, которая мучает человека?

- Нет, это может быть не один поступок. Мы исповедуемся за тот период времени, который прошел со дня последней исповеди. Конечно же, прежде всего необходимо покаяться в тяжких грехах. Но не следует забывать и о так называемых «повседневных» грехах. Хотя они сами и не являются смертными, но в совокупности и при большом количестве также являются преградой между Богом и грешником.

- Знаю очень многих людей, которые и хотели бы, может быть, прийти на исповедь, но их смущает, что в православном храме желающий исповедаться должен стоять в очереди, и ему, что называется, толпа дышит в затылок…

- Очередь возникает только потому, что в храм приходит много людей, которые хотят исповедаться. А насчет вашего замечания «толпа дышит в затылок», могу сказать, что во многих храмах, например, Москвы, Санкт-Петербурга и других больших городов, во многих монастырях есть специальные помещения для исповеди. К сожалению, ни в одном из храмов Нарвы подобного нет. В дореволюционное время в тех церквях, где не было исповедален, принято было отгораживать место для священника и исповедующегося небольшой ширмой. И мы у себя в Нарве тоже стараемся создать определенное пространство для человека, который пришел на исповедь. Но даже если вам его недостаточно и если вам приходится долго ждать, все же постарайтесь уйти от негативных эмоций по этому поводу, сосредоточьтесь на своих мыслях, раздумьях, переживаниях.

- А можно ли прийти в храм и попросить священника, чтобы он принял исповедь не перед службой, не тогда, когда вокруг много людей и на саму исповедь отводится не так уж много времени? Или «просто» открыть свою душу, поговорить, о чем она болит, испросить совета – это уже как бы и не исповедь?

- Конечно, можно. Если у вас есть потребность исповедаться, вы можете прийти в храм в любое время и побеседовать со священником. Вам никогда не откажут в этом! Как в Воскресенском соборе, так и в храме Двенадцати апостолов требный (или дежурный) священник находится с 9 утра и до 11.30. Но если есть необходимость позвать его, например, в больницу или срочно исповедаться, то можно в церковной лавке узнать его телефон и договориться о встрече. Сколько бы ни было в храме народа, мы никогда не уйдем до тех пор, пока у нас не останется ни одного человека, который нуждается в исповеди.

- А если человек сам, стоя перед иконой в храме чистосердечно кается перед Господом в своих грехах, это тоже исповедь? Или нет?

- Это не исповедь. Но это подготовка к ней, ваш первый и очень важный шаг.

Беседу вела Светлана Зайцева