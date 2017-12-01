Пятый юбилейный альманах расскажет о «нарвском периоде» Марка Шагала

Дата публикации: Сегодня, 16:11 Просмотрено: 73

Презентация пятого историко-краеведческого альманаха, выпускаемого Нарвским обществом древностей имени Генриха Ганзена, состоялась 6 декабря.

Юрий Сидоров и члены общества древностей презентовали пятый историко-краеведческий альманах. Фото Софья Боборенко.

Это 100-страничное печатное издание, безусловно, будет интересно нарвитянам, увлекающимся историей города. Его обложку украшает фотография основателя нарвского стрелкового спорта Феофана Лебедева. В двуязычной рубрике «Исторический портрет» на эстонском и русском языках рассказывается не только о нём, но о трёх поколениях спортсменов, которые прославляют наш город на протяжении многих лет.

Раздел «Нарвский библиофил» посвящён книге «Дома и домики Петра I», а также книгам бывшего жителя нашего города господина Рагушина, который, живя в настоящее время в Твери, собирает информацию и издаёт книги о Нарве. Рубрика «Река времени» посвящена добрым соседским отношениям Нарвы и Ивангорода. Большой материал посвящён 60-летнему юбилею нарвского Клуба юных моряков. Одна из статей рассказывает о выездной экспедиции общества древностей в Санкт-Петербург для восстановления надгробной плиты на захоронении Генриха Ганзена, основателя нарвского общества с тем же названием в середине 19 века.

В рубрике «Нарвская летопись» опубликована заметка из журнала «Нива», посвящённая открытию памятника «Крест» в Сийвертси, который был воздвигнут в память о русских солдатах, павших в битве 1700 года. Заметка снабжена интересными историческими фотографиями.

Яркая и информационно насыщенная рубрика «Художники и Нарва» расскажет читателям о двух художниках. Первая статья посвящена «певцу нарвских двориков» Александеру Нормаку, вторая – всемирно известному авангардисту Марку Шагалу, который, как показали исследования, бывал в Нарве не менее трёх раз.

Большой интерес вызывает и раздел «Нарвский коллекционер», где в этот раз представлены марки и конверты 20-30-х годов прошлого века, а также вымпелы.

Все выпуски альманаха, издаваемого обществом древностей, доступны для ознакомления в Центральной библиотеке, также можно их приобрести и для домашней библиотеки (стоимость каждого выпуска 7 евро), обратившись к председателю общества Юрию Сидорову по тел. 5265317.

Объявлена подписка на «Историю города Нарва»

Кроме того Нарвское общество древностей организовало уже третью подписку на приобретение книги «История города Нарва» краеведа XIX века Генриха Ганзена на русском языке. Подписка продлится до 31 марта 2018 года. Оформить её можно в читальном зале Нарвской центральной библиотеки (4-й этаж) или у председателя общества древностей. После сбора всех заявок будет сформирован заказ в типографию. По словам Ю. Сидорова, стоимость книги будет зависеть от тиража, ориентировочно она не должна превысить 20 евро.

Софья БОБОРЕНКО