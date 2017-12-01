Уроки оригами и черчения вместо технического труда?

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Эстонская гимназия в Нарве оказалась в затруднительном положении: специалисты Департамента здоровья предъявили претензии к санитарно-техническим условиям кабинета технологии, или, по-простому, кабинета труда для мальчиков. На второй в этом депутатском созыве комиссии по образованию депутаты горсобрания и члены комиссии выслушали учителя трудового обучения Эстонской гимназии Александра Пучкова. Он озвучил ходатайство директора гимназии, адресованное властям города, в котором содержится просьба поддержать финансирование ремонта в школьной мастерской.

Полы мастерской, из которых торчит еще старая (советских времен) и обесточенная на сегодняшний день электропроводка, необходимо заливать бетоном. Стены мастерской нужно заново штукатурить.

Обычный класс — не выход

По словам учителя, ремонт необходим для того, чтобы в мастерских можно было продолжать обучение школьников и выполнять требования государственной учебной программы. По предварительной смете для ремонта стен и полов (а именно к их состоянию имеются нарекания со стороны Департамента здоровья) необходимо почти 9 тысяч евро. Если ремонт в ближайшее время не сделать, то школьникам придется заниматься в обычном классе, для выполнения задач учебной программы вовсе не приспособленном.

Как говорит Александр Пучков, занять учеников с 4 по 6 класс какими-то заданиями, например, оригами, или семи- и восьмиклассников - черчением, конечно, можно. Но для того, чтобы научить определенным программным навыкам девятиклассников, в аттестат которых записываются результаты творческих работ в основной школе, обычный класс не годится.

Как-нибудь переждать не получится

Прозвучавшее на комиссии предложение потерпеть и как-нибудь переждать до тех пор, пока не будет построено обещанное государством новое здание Эстонской основной школы, вряд ли можно брать в расчет, учитывая, что этого здания сегодня нет ни в каких проектах, даже эскизных, а проектирование еще только заложено в бюджете будущего года. Говорят, что оно появится не раньше 2023 года. А где все это время нарвские мальчики из эстонских семей будут осваивать трудовые навыки? Все-таки важно, чтобы школа выпускала в жизнь мужчин, умеющих, как минимум, забить гвоздь или собрать разборную мебель.

Если гости, то нежеланные

Директора школ, входящие в комиссию по образованию, в частности, возглавляющая Пяхклимяэскую гимназию Ольга Элкснин, говорили о том, что их школы не обошла стороной практика аренды помещений у коллег. Однако, как отметили члены комиссии, походы с учениками по всему городу (а в качестве альтернативы предлагался даже Нарвский профессиональный учебный центр), не являются наилучшим выходом из создавшейся ситуации.

В частности, депутат и учитель труда Юрий Рауд поделился мнением своих коллег-педагогов, которые водили учеников в Кесклиннаскую и в Солдинаскую гимназии по той же причине — не было необходимых условий в мастерских собственных школ. Юрий отметил, что никакой радости принимающей стороне от таких гостей нет. «Прихожане» получают нарекания от хозяев кабинета за испорченный инструмент или неаккуратное использование оборудования. Кроме того, необходимость походов в другие школы неизбежно вызовет изменения расписаний сразу в двух школах, ведь одного часа этого предмета (в неделю) хватит лишь на ходьбу от одной школы до другой.

Корреспондент «НГ» напомнил Александру Пучкову о соседстве Эстонской гимназии с Ваналиннаской государственной школой, ведь этим учебным заведениям уже не привыкать обмениваться учителями и помещениями. Однако учитель труда пояснил, что кабинеты в Ваналиннаской школе, где ему тоже довелось поработать, заняты «под завязку», да и на перекраивание расписания в двух школах никто не пойдет.

Александр Пучков:

- Последний ремонт в Эстонской гимназии был сделан в 1995 году, после еще памятного нарвитянам инцидента со взрывом. С тех пор помещения в ней не ремонтировались. Подготовка к строительству будущего здания основной школы еще только начинается. Но это когда будет и будет ли? А учить школьников и выполнять задачи, поставленные государством, нужно сегодня. Поэтому я и пришел на комиссию: приходится подталкивать город к выполнению предписаний.

По предложению председателя комиссии Елизаветы Чертовой комиссия согласилась передать вопрос о финансировании ремонта на стратегическую комиссию для включения в бюджет следующего года.

Наталья СОБОЛЕВА