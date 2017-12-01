Нарвские баскетболисты и волейболисты обыграли соперников из Тарту

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В очередной встрече 2-й лиги чемпионата Эстонии среди мужчин команда баскетбольного клуба «Нарва» в упорной борьбе 10 декабря одолела соперников из Тарту.

Иллюстративное фото.

Нарвитяне, в подавляющем большинстве воспитанники спортивной школы «Энергия» под руководством тренера Галины Гуляевой, играли против команды Эстонского Сельскохозяйственного университета и буквально вырвали победу со счетом 72:71. Самым результативным игроком встречи стал, однако, тартуский баскетболист Анар Парк с 22 очками. В нарвской команде первенствовал Дмитрий Назаров: у него 13 очков.

Нарвские баскетболисты в настоящее время участвуют в играх своей, так называемой стыковой группы, включающей, помимо них и тартусцев, также «Калев II» (Таллинн), «Раэ Косс» (Юри, городок в 12 км от Таллинна) и команду баскетбольной школы Хаапсалу, то есть, всего 5 команд, как и в трех других группах. Чтобы пробиться в четверку лучших, необходимо занять 1-е место. Это очень сложная задача, как отметил завуч спортшколы «Энергия» Константин Вергун. Пока сыграна только одна игра, а впереди еще 9, так как сыграть надо с каждой командой по 2 раза – дома и на выезде. Будем отслеживать результаты, и успеха парням!

Юношеская волейбольная команда «Энергии» в соревнованиях за Кубок Федерации с участием 24 команд может рассчитывать в лучшем случае на «золотую середину».

Нарвские спортсмены 2001-2002 гг.р. на зональном турнире в Тарту 9-10 декабря похвально выступили дважды, выиграв у местного «Калева» (3:0) и команды спортшколы Пярну (3:1), но уступили команде из Пайде (1:3), заняв в итоге 2-е место. Это означает, что они обеспечили себе место только в III финале.

Сергей ТРОХАЧЕВ

