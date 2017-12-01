Многоборцы соревнуются в бассейне

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В Кохтла-Ярве 8-9 декабря прошел чемпионат города по плавательному многоборью, в котором спортсмены нарвской спортивной школы «Энергия» показали очень неплохие результаты.

Иллюстративное фото.

Победители в этих соревнованиях выявляются по сумме очков на одной и той же дистанции – 100 м, – но в разных стилях, а именно: баттерфляем, на спине, брассом, свободным стилем или кролем, и, наконец, комплексным плаванием, то есть, всего получается 5 заплывов. Последний вариант подразумевает последовательную смену четырех предшествующих стилей после каждых 25 метров.

В итоге по сумме 5 заплывов среди юношей 2003 г.р. и младше победил Даниил Аппель, который получил специальный кубок и денежный приз. Бронзовым призером в этой возрастной категории стал Демид Солодов. У девушек 2004 г.р. и младше «серебро» завоевала Анастасия Малкова.

При этом надо отметить, что Демид установил рекорд Нарвы среди юношей до 15 лет в заплыве кролем – 53, 97 сек. И Анастасия также стала рекордсменкой города среди девушек до 13 лет, проплыв 100 м баттерфляем за 1 мин. 14,09 сек.

Делаем вывод: в плавательном многоборье важнее всего не столько победа в каждом заплыве, сколько стабильность результатов во всех 5 стилях плавания.

Сергей ТРОХАЧЕВ

